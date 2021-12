Støttepartier kræver flyafgift nu

Enhedslisten, SF og De Radikale kræver en flyafgift på finansloven for 2022, oplyser regeringens støttepartier i en fælles pressemeddelelse. Forslaget om en flyafgift er velkendt, men nu skal det altså være. I øjeblikket er forhandlingerne gået ind i slutfasen.

Trioen, som regeringen forventes at indgå finansloven med, vil have regeringen til at forpligte sig til en flyafgift, som efterfølgende kan forhandles partierne imellem.

»Danmark er et af kun fire lande i EU, der ikke har indført en flyafgift«, siger Enhedslistens politiske ordfører, Mai Villadsen.

»Det er grotesk, hvordan vi halser bagefter, mens klimakrisen buldrer afsted. Vi bliver nødt til at se i øjnene, at Danmark skal indføre en ambitiøs afgift«, siger hun.

»Lad os komme i gang nu«

Støttepartierne har længe ment, at tempoet skal sættes op på klimadagsordenen. SF’s formand, Pia Olsen Dyhr, udtaler:

»Vi skal have turbo på den grønne omstilling, og flyafgifter er et centralt element i den proces. Flere lande omkring os har flyafgifter, og Danmark skal ikke være dem, der hænger i bremsen her. Vi er enige med de andre støttepartier om, at flyafgifter skal i spil ved denne finanslov. Så må det bero på efterfølgende forhandlinger med partierne, om hvordan den endelige model skal se ud«.

Radikale Venstres politiske leder, Sofie Carsten Nielsen, kalder det for »helt sort«, at danskernes flyrejser er billigere end i andre lande.

»Den radikale vision er, at vi skal kunne leve gode, grønne liv, og derfor skal vi også kunne flyve grønt, og en afgift kan hjælpe grønne brændsler på vej. Det giver ikke mening, at regeringen tøver, når selv branchen vil gøre flyrejser grønnere med en afgift. Lad os komme i gang nu«, siger hun.

ritzau