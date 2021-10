Regeringen og konservative vil vente med afgift på flyrejser

Regeringen er ikke parat til at følge op på flere støttepartiers ønske om en flyafgift. Det må vente. Ingen forslag afvises dog på forhånd, siger klimaordfører Anne Paulin (S).

»Som det fremgår af regeringens grønne køreplan, kommer vi næste år til at tage fat i flybranchens grønne omstilling«, siger Paulin i en skriftlig kommentar.

De Radikale og SF presser på. Det er på høje tid at komme i gang, og de to partier har fremsat forslag, der dog er ret forskellige. De Radikale vil indføre det, som partiets klimaordfører, Rasmus Helveg Petersen, kalder et klimabidrag. Det skal udelukkende gå til en fond, som branchen kan bruge til at indkøbe og udvikle grønt flybrændstof.

»Folk vil gerne betale for den CO 2 , som de selv udleder. Jeg tror, de synes, at det er rimeligt, at der ryger 100 kroner på en kort flybillet til forskning og udvikling af grønne flybrændstoffer«, siger Rasmus Helveg Petersen.

SF foreslår, at hovedparten af pengene fra en flyafgift skal gå til generel grøn omstilling i samfundet som opsætning af ladestandere og elfærger.

»Vi afviser ingen ideer eller modeller på forhånd. Det afgørende for os er at lave en aftale, der bedst muligt understøtter omstillingen af branchen«, siger Anne Paulin.

De konservative vil lige som regeringen vente.

»Vi sidder og venter på den grønne skattereforms ekspertgruppe. Vi er en måned fra, at vi får en tilbagemelding. For os giver det ingen mening at diskutere afgifter på fly eller andet, før vi har det arbejde, som vi selv har været del af at sætte i gang«, siger de konservatives Mona Juul.

Luftfarten er ikke begejstret for SF’s forslag om en flyafgift:

»Vi vil gerne løfte opgaven med at flyve grønt. SF’s forslag indeholder godt nok en øremærkning, men det er til at gøre den kollektive trafik grøn eller lave en omstilling af transportsektoren. Det er sådan set fornuftigt nok, men det kommer bare til at tage penge ud af luftfartsbranchen. Og det gør det svært at lave den grønne omstilling, for den er bare dyrere«, siger Michael Svane, der er branchedirektør i erhvervsorganisationen Dansk Industri (DI).

K: Forslag skader konkurrenceevnen

For de konservative er det udgangspunktet, at en afgift ikke må øge det samlede skattetryk.

Partiet vil have afgifter på forureneren, men det kræver så besparelser andre steder.