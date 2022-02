To år senere kan Inge Kyed stadig huske bitterheden over den aflyste drømmerejse til Australien: »Det var nogle vilde dage, hvor jeg var på grænsen til at gå i fosterstilling«

I dag kan udenlandske turister for første gang i to år igen besøge Australien. Heriblandt familien Kyed, der skulle have været på rundrejse i landet dagen efter Udenrigsministeriets Borgerservice lukkede ned for verden 13. marts 2020.