Møllen maler stadig: Danmarks smukkeste vandmølle er et imponerende stykke håndværk

Det giver sig selv, at der er brug for en møller, men at en tømrer også er uundværlig, forstår jeg, straks jeg får næsen indenfor i møllehuset, hvor jeg bliver omfavnet af træ. Lofter, gulve, vægge, bærende bjælker, tandhjul, aksler og valser. Alt sammen i træ. Og hurtigt finder jeg ud af, at træ ikke bare er træ.

Få det store overblik for 1 kr. Prøv den fulde adgang til Politiken.dk, apps, podcast og meget mere for kun 1 kr. De hurtigste er i gang på under 34 sekunder. Læs mere Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her Allerede abonnent? Log ind