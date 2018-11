Weekend i: Tag toget til en grøn weekend i Berlin

3 gode råd





1. Brug app’en fra BVG



Fordi vi elsker dig (Weil wir dich lieben) er de første ord, der møder en, når trykker på det gule logo med Brandenburger Tor på sin telefon. Så er man inde på app’en hos Berlins kollektive trafikselskab, BVG. Og den kommer man hurtigt til at elske. Taster man, hvorfra man vil rejse, og hvor man agter sig hen, kommer der pronto en række let anvendelige ruter med S-og U-bahn, busser eller sporvogn. Bingo – oplevelserne er på skinner.

2. Film eller fred i februar?

Vintrene i Berlin kan være djævelsk kolde, selv om klimaforandringerne også har varmet hovedstaden op. Det er dog ikke den eneste grund til, at man skal overveje, om vinterferiemåneden nu er den rigtige til en visit. Jo, hvis man er filmelsker, er det bare af sted, for her finder den store filmfestival Berlinalen sted. Er man ikke, skal man være klar til at slås med filmelskerne overalt. Berlinalen er nemlig verdens største publikumsfestival med et billetsalg over 200.000.

3. Hav kontanter klar

Selv om Berlin er en moderne storby, er byens borgere ikke alt for begejstrede for betalingskort, slet ikke andre end det lokale EC-Karte. Man kan stadig blive mødt af dybt fornærmede suk, når man haler visakortet frem i en taxa, en butik eller på en restaurant. Kontanter er fortsat vejen frem.

