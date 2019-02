Skiløb i Schweiz: Idylbarometret topper i ukendt pudderdal

Tgantieni-stoleliften går fra byen halvt op på østsiden af dalen. Scalottas-liften fragter os det sidste stykke mod toppen af samme navn, Piz Scalottas. Den skaldede top forgrener sig i et netværk af hovedsageligt blå og røde pister. Imellem pisterne bader et tilgivende off-pisteterræn sig i formiddagssolen og lokker med flot træskiløb. Men Dario har andre planer for gruppen. Han udpeger en top i horisonten.

»Vi skal til at have skiene af og hike lidt. Men først skal vi have noget mad, ik’?«.

Selv om offpiste og pudder står øverst på dagens to do-liste, er få ting sjovere end at slå nogle brede sving på ny-præpareret pist. Klokken bevæger sig med hastige skridt mod frokost, og det samme gør vi for at få tanket op til gåturen opad. Vaskebrætsrillerne står stadig skarpt på pisten ned mod den udvalgte frokosthytte, selv om solen snart står i zenit over Lenzerheide.

‘Alp Fops’ står der håndmalet på siden af den skæve hytte, der ser ud til at have overlevet mere end et par årtier med hårdt alpevejr. Nogle lokale har taget turen til hytten på snesko og sidder med ryggen op ad det gamle bygningsværk og nyder et glas hvidvin i solen.

Op ad, op ad, op ad. Foto: Alexander Vissing

Det knirker hele vejen ud på terrassen, da ejeren begiver sig ud af hytten for at tage bestilling. Der er ikke noget menukort. Vi nikker og smiler til hans forslag, og få minutter senere står et hold varme kopper kakao og et mondænt bræt med alskens oste og pølser foran os. Osten laver de i hytten om sommeren, hvor den fungerer som gård. Den går også godt til solen.

Med skiene på nakken og schweiziske specialiteter i maven går det opad mod den lille top, der ifølge Dario hedder ‘Crap La Pala’. Den figurerer ikke på liftkortet.

»Nogle gange skal man hike lidt for at finde de rigtig gode steder«, råber Dario smilende, som om den tynde bjergluft ikke rører ham det mindste. Men al selvmedlidenhed fordufter ved synet fra toppen. Bjergsiden bugter sig mod dalen i fløjlsbløde former kun skæmmet af snetyngede grantræer, der kæmper for at holde staturen. Selv Dario ser imponeret ud, og gruppen bliver igen stille et øjeblik.

Bjerghytten Crest’ota er et perfekt sted at nyde både solnedgang og en høsnaps. Foto: Sebastian Himmelstrup