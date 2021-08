Nyt nattog venter: Sig godnat i København og vågn op til din morgencroissant i Paris

Fakta

En eftertragtet rute

Paris er en af danskernes absolutte favoritbyer at rejse til, men også kompliceret at komme til med tog. P.t. kan man med afgang fra København kl. 7.07 og skift i Hamburg og Karlsruhe være i Paris kl. 22.05.

I 2022 er det planen, at de svenske trafikmyndigheder indsætter et nattog fra Malmø til Köln/Bruxelles, der undervejs stopper i Storkøbenhavn. Pointen med at lade nattoget køre til Köln/Bruxelles er, at det giver danske og svenske rejsende gode muligheder for at komme nemt videre til blandt andet Paris med højhastighedstoget Eurostar. Eksempelvis vil man kunne stå på nattoget i København kl. 21.00 og være i Paris næste formiddag kl. 10.09.





