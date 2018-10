Minister: Musik skal prioriteres i grundskolen Der er mange gode effekter ved musikfaget i skolen. Undervisningsminister Merete Riisager (LA) vægter musik højt som fag, som fællesskabsdanner og kulturformidler. Men man skal huske, at den vigtige hukommelsesbaserede træning også kan komme ad andre veje.

Musikken får os til at arbejde bedre sammen, den gør os i bedre humør og mere klar til at løse en opgave. Musik er socialiserende, og rytmisk træning har endda vist sig at have en positiv effekt på ordblindhed. Sådan lyder konklusionen fra hjerneforsker, professor og musiker Peter Vuust, der blandt andet i 2017 undersøgte 20.000 skolebørn i forskningsprojektet ’Masseeksperimentet’. Det viste, at halvdelen af skoleeleverne kan motiveres i undervisningen gennem musik.

Undervisningsminister Merete Riisager mener også, at musik har en vigtig plads i skolen.

»Der er jo musik som fag, men der er også musik som en aktivitet, eksempelvis morgensamling, og det synes jeg er fantastisk. Jeg synes, at det er rigtig klogt og vigtigt, at mange skoler også prioriterer musikken som en kulturel og fællesskabende aktivitet«, siger Riisager.



En af de ændringer, der kom med folkeskolereformen fra og med skoleåret 2014/2015, var en øgning af det vejledende timetal for musikfaget. Timetallet blev øget med 30 årlige undervisningstimer på 1. og 5. årgang, hvilket svarer til en ekstra ugentlig undervisningstime sammenlignet med forholdene før folkeskolereformen.

Ministeren anerkender Peter Vuusts forskningsresultater og siger, at der er meget, der tyder på, at det at lære at spille et instrument kan opbygge hjernen, skabe systemer og gøre, at man har nemmere ved at forstå andre systemer.

»Når det så er sagt, vil jeg sige, at det heller ikke må blive sådan, at musikken udelukkende i skolen har en praktisk betydning, altså at man skal lave musik for eksempelvis at klare sig bedre i dansk«, siger undervisningsminister Merete Riisager.

Foto: Joachim Ladefoged Undervisningsminister Merete Riisager

»Musik har jo netop en kulturel betydning og en fællesskabsbetydning. Men det er vigtigt, at skolen også bare kan favne fællesskabet og glæden i skolen og være med til at skabe en kulturformidling mellem generationer. Og give en oplevelse af, at man træder ind i et kulturelt fællesskab«, siger hun.

Hukommelsen skal også trænes

Fællesskabsfølelsen mærker eleverne fra Århus Statsgymnasium. 2. a har lige haft et forløb, hvor musik, dansk og historie har samarbejdet om samme emne og projekt.

»Det styrker fællesskabet, at man har musikken til fælles, det kan man tydeligt mærke. Det er, som om vi har fået noget andet ud af det her forløb, netop fordi musikken har været med som den her drivkraft«, siger Ole Thomassen fra 2. a.

Musikken kan også få os til at føle os som en del af en gruppe, fortæller Peter Vuust.

»Måske vil det for den enkelte også bidrage til, at man præsterer bedre i skolen. Der er intet, der kan få os til at præstere så dårligt i skolen, som hvis vi ikke føler os som en del af ’gruppen’. På det område har musik generelt en meget socialiserende effekt«, siger professoren.

Peter Vuust forklarer også, hvordan musik kan hjælpe vores arbejdshukommelse til at blive bedre, som for eksempel når vi kobler en melodi på alfabetet. Men den kan styrkes på mange andre måder end gennem musik, mener undervisningsministeren. Man kan for eksempel lære at kode eller at tale tysk. Det handler om, hvilket system man lærer sin hjerne at kapere.

»For mig at se handler det dels om musikfaget, men også at den hukommelsesbaserede træning skal have en betragtelig plads i grundskolen, fordi den simpelthen træner elevernes evner til at indlære andre systemer«, siger Merete Riisager.