Efter OL-korruption i København: Minister vil værne danske idrætsværtskaber mod fusk Sager om OL-korruption på dansk grund bør rejse debat om, hvilke idræts-begivenheder Danmark bruger skattekroner på, mener iagttager. Kultur-ministeren vil »tage en samtale« med idrætten.

Danmark poster millioner af skattekroner i idrætsbegivenheder – selv om nogle af dem er knyttet til lyssky personer eller hændelser.

Det kunne være verdensmesterskaber i håndbold, hvor præsidenten for det internationale forbund er evigt forbundet med talrige sager om forskellige former for magtmisbrug. Det kunne være store cykelløb, der har haft kroniske problemer med doping. Eller det kunne være et topmøde for Den Internationale Olympiske Komité (IOC), hvor valget af en OL-vært blandt andet byggede på en grund af korruption og købte stemmer.

Netop det sidste var efter alt at dømme tilfældet i 2009. Dengang husede København de cirka 100 IOC-medlemmer, der ved en storstilet session i Bella Center pegede på Rio de Janeiro som OL-by i 2016 – men nu indikerer efterforskninger kraftigt, at brasilianerne på ulovlig vis betalte for støtte i den olympiske familie. Blandt andet tyder beslaglagte mails på, at en del af de beskidte handler fandt sted i københavnske korridorer.

Tilbage for godt otte år siden var statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) »stolt« over Danmarks værtskab for det olympiske topmøde, som han sagde i sin åbningstale. I dag er billedet knap så glansfuldt, når kulturminister Mette Bock (LA) ser på det i lyset af korruptionssagerne.

»Jeg er en stor fortaler for, at internationale idrætsforbund skal leve op til krav om ansvarlig ledelse og have demokratiske og gennemsigtige strukturer og beslutningsprocesser. Derfor synes jeg også, at det er godt, at der er en efterforskning i gang af sagen. Det vil selvfølgelig være rigtig kedeligt, hvis der er hold i rygterne. Og det gælder, uanset om det har fundet sted i Danmark eller i andre lande«, skriver Mette Bock i en mail til Politiken.

Med det afsæt vil hun nu indkalde den danske idrætstop til »en samtale« for at sikre, at Danmark sikrer sig bedst muligt mod at lægge grund til idrætsbegivenheder, hvor lyssky forhold finder sted.

»Danmark skal fortsat være et korruptionsfrit foregangsland, der tager afstand fra ufine metoder på banen såvel som i bestyrelseslokalet. Danmark skal selvfølgelig fortsat afholde store kultur- og idrætsbegivenheder. De giver fantastiske oplevelser for befolkningen – som eksempelvis EM i svømning, der netop er blevet afholdt i Royal Arena. Men jeg vil tage en samtale med Sport Event Denmark og Danmarks Idrætsforbund (DIF) om, hvorvidt vi kan gøre endnu mere for, at de internationale specialforbund, der afholder begivenheder i Danmark, ledes ansvarligt«, skriver kulturministeren.

Dansk idræt lukkede øjnene

Og der er god grund til at tage en debat om, hvilke sportsevents danske kommuner, regioner og staten skal bruge skattekroner på. Det mener Jens Sejer Andersen, der som international chef i Play the Game kæmper for gennemsigtighed i sport.

»Man kan bestemt spørge, om vi overhovedet skal hælde så mange skattekroner i Tour de France-starter og håndboldmesterskaber og prestigefyldte fodboldkampe og olympiske møder, når vi ved, at der foregår så meget, der ikke tåler at se dagens lys i de organisationer. Men når man har truffet et valg om at være med i det internationale idrætssamarbejde, kan jeg da godt forstå, at det var tiltrækkende at være vært for sådan et kæmpe IOC-møde. Og få enorm opmærksomhed og respekt«, siger Jens Sejer Andersen.

Som vedholdende kritiker af de betændte tilstand i international idræt kommer det ikke bag på ham, at sager om stemmekøb ved IOC-mødet i København nu folder sig ud. Han mener, at de danske arrangører allerede dengang burde have kendt risikoen. Bare året forinden havde en retssag i Schweiz slået fast, at magtfulde personer i flere olympiske idrætter, især Det Internationale Fodboldforbund (Fifa), havde modtaget mange hundrede millioner kroner i korruption for at sælge tv-rettigheder til et bestemt firma.

»Enhver, der dengang ønskede at vide, at IOC stadig var meget sårbart over for korruption, og at tildelingen af noget så afgørende som de sommerolympiske lege var genstand for alle former for lobbyisme i København, kunne også se det. Problemet var måske, at der var rigtig mange, der gerne ville lukke øjnene for korruptionen eller nedtone betydningen af den«, siger Jens Sejer Andersen, men påpeger samtidig, at det danske idrætssyn på den internationale sportsverden er meget mindre naivt i dag end dengang.