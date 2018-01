De frygtløse: Et svæv mellem afgrundsdyb katastrofe og himmelråbende sensation

Et stykke derfra kæmper to tyskere med at få monteret deres nationalflag på et plastikrør. Den ene har en høj hat på hovedet med sorte, gule og røde striber, mens den anden er malet på kinderne med samme farver.

Hurtigt forsvinder de væk i menneskemylderet, mens en ældre herre passerer forbi og forsøger at balancere tre paptallerkner med wienerpølser og brød oven på hinanden.

Både mad og merchandise er købt i små træboder langs tilskuerrækkerne. Her kan også købes glühwein, øl samt beklædningsgenstande og souvenirs i farver, som matcher alle nationer, der har skihoppere ved dagens turnering.

Pludselig drøner to andre tyskere forbi – på vej væk fra festlighederne. Deres flugt skyldes ikke, at favoritten Richard Freitag er udgået på grund af styrtet, men andre ganske naturlige årsager.

»Selvfølgelig er det synd, at Freitag skulle styrte, for det er ham, vi holder med. Men det er jo stadig sjovt at være her – vi er faktisk en hel gruppe afsted, og vi har det fedt. Det eneste dårlige er, at man skal ud af stadionet for at komme på toilettet«, lyder det i forbifarten.

Løjtnant Rye springer først

At skihop vækker forbløffelse, er en del af sportens dna. Sådan har det altid været. Lige siden det første skihop blev målt for mere end 200 år siden. Det foregik i de norske fjelde, og udøveren var en løjtnant ved navn Olaf Rye. Ifølge skriftlige overleveringer sprang løjtnanten 9,5 meter for at demonstrere sit vovemod og vinde anseelse hos de menige soldater. Hvorvidt manøvren havde den ønskede effekt, beretter historien ikke noget om.

Men sandsynligvis har det gjort et vist indtryk. I hvert fald var den norske opdagelsesrejsende Fridtjof Nansen også yderst imponeret over skihop. I 1888 blev han verdensberømt for at lede den første ekspedition tværs over indlandsisen, og i sin bog om samme, ’På ski over Grønland’, skrev han:

»At se en skihopper udføre et spring er et af de mest storslåede syn, denne Jord kan tilbyde os«.

Godt ti år forinden blev historiens allerførste skihopkonkurrence afholdt i Oslo, og selv dengang tiltrak begivenheden flere tusind tilskuere. Her satte nordmanden Torjus Hemmestveidt historiebøgernes første verdensrekord med et svæv på 23 meter.

Datidens måske største skisportsekspert, Fritz Huitfeld, beskrev bedriften således:

»Han fløj afsted som en meteor midt iblandt forbløffede publikum, der stod, som havde de slået rod (...) glædesudbrud rejste sig mod himlen«.