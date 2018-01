Selv en teenager drømmer da om VM-slutrunden Nikolai Laursen kalder det »en kæmpe cadeau« at være på ligalandsholdet og ved, at de lægger mærke til det i PSV Eindhoven, hvor han vil på førsteholdet.

Det kan da godt være, at det er en lang rejse fra ligalandsholdets træningslejr i Abu Dhabi til Danmarks trup ved sommerens VM i Rusland. Men den er endnu længere for de mange, mange danske fodboldspillere, der ikke har fået invitationen til at træne med i den arabiske ørkenstats vintervarme.

Derfor bærer de få udvalgte VM-drømmens spæde smitte, når de løber ind til den daglige træning på bane 16 i Zayed Sports City, selv om de godt ved, at kvalifikationens helte så indlysende står foran dem i køen på Åge Hareides notesblok.

Nikolai Laursen Født 19. februar 1998 Klubber Brøndby (indtil 2015), PSV Eindhoven Landskampe U21: 1 kamp, 1 mål U20: 2 kampe, 0 mål U19: 8 kampe, 4 mål U17: 5 kampe, 0 mål U16: 7 kampe, 4 mål

Den drøm skal ganske enkelt være en naturlig drivkraft for selv en teenager, mener Nikolai Laursen.

Han fylder 20 i næste måned og er derfor næstyngst efter Victor Nelsson i ligalandsholdets blanding af talenter og erfarne kræfter.

»En enkelt fejl til træning får folk til at ærgre sig, for der er jo VM til sommer, og nogle i den her trup bejler til at komme med. Når jeg er med i det selskab, er jeg da tættere på VM end de fleste, så selvfølgelig skal jeg også håbe på, at jeg kommer med og vil gøre alt for det«, siger han med tilføjet erkendelse af, at der ville være tale om en decideret sensation, hvis han virkelig blev udtaget.

Krop og sind skal lige i gang

I første omgang befinder ambitionerne sig også på et noget mere behersket niveau. Nikolai Laursen blev sendt på ferie af PSV Eindhoven 23. december uden et specifikt træningsprogram i julegave, så den 19-årige angriber skal have krop og sind indstillet på fodbold igen.

»Det tager et par dage at finde sit touch og overskud på fodboldbanen, men sådan er det altid i preseason. Det er hårdt arbejde og ikke så kønt at se på. Der er nogle, der tænker, at nu skal den bare have hele armen i en omgang indianerfodbold, for alle vil gerne gøre så godt et indtryk som muligt, når nu A-landsholdstræneren er her«, siger Nikolai Laursen med den indstilling, at han selv primært er med for at lære at begå sig i det højere tempo og de hårdere fysiske dueller, som Superligaens bedste suppleret med enkelte udlandsprofessionelle har med på træningsbanen. Uden for græsplænen handler det om at lære nye spillere og synspunkter i forhold til landsholdsfodbold at kende.

»Og så skal jeg ellers bare følge med i, hvad de andre gør, og ikke lave nogen dumme ting«, siger Nikolai Laursen uden at komme nærmere ind på, hvad det dog kunne være.

De gode ting, angriberen til gengæld kan tilbyde landstrænerne under opholdet i Abu Dhabi, er – når han nødtvunget selv skal sige det – styrke i en-mod-ensituationer, god speed, skarpe vendinger, kreativt blik for andre spillere og veludviklet forståelse for spillet i mellemrummene, selv om PSV Eindhoven faktisk spiller med mere traditionelle kanter end landsholdene.

Han ser frem til at lægge mere til i Abu Dhabi ved at blive mere udfordret, end han plejer at blive i PSV Eindhoven, hvor manglende førsteholdsfodbold får utålmodigheden til at spire.