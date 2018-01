Før EM-slaget i aften: Forsvars-veteranen ønsker blod på knæene EM-holdets forsvarsstyrmand og veteran, René Toft Hansen, for central rolle i aften.

Hvor var de danske spillere henne, da fiaskoresultatet skulle undgås? Da der skulle kæmpes om hver en bold, om hver en meter? Hvor var de sidste kræfter, den sidste fandenivoldskhed?

Det var det store spørgsmål for EM-holdets forsvarsstyrmand og veteran, den 33-årige René Toft Hansen fra THW Kiel (130 landskampe), da han skulle kigge tilbage på det ’chokerende’ nederlag til Tjekkiet - og ingen aftenens point-skæbnekamp mod Spanien i Varazdin. Samme sted, hvor danskerne slog Ungarn, men tabte til Tjekkiet.

Foto: Lars Poulsen Toft-brødrene vil igen være samlet i midterforsvaret, ganske som i kampen mod Ungarn. De skal sikre et kompakt, fladt dansk forsvar foran Niklas Landin i målet. Med front mod kameraet er det Henrik Toft, med ryggen til René Toft.

Toft-brødrene vil igen være samlet i midterforsvaret, ganske som i kampen mod Ungarn. De skal sikre et kompakt, fladt dansk forsvar foran Niklas Landin i målet. Med front mod kameraet er det Henrik Toft, med ryggen til René Toft. Foto: Lars Poulsen

»For mig at se skete der det samme som i vores Golden League-kamp mod Norge i Paris – nemlig at vi taber koncentrationen. Jeg synes godt, jeg kunne mærke vildskaben, den var til stede, men koncentrationen manglede i afgørende momenter i kampen. Og det går ikke«, fastslog den 112 kilo tunge og to meter høje forsvarsspiller efter det meget uventede nederlag.

En rolig aften blev aflyst

Han skulle egentlige have haft en rolig aften i Arena Varazdin, siddet på bænken og samlet kræfter til aftenens kamp mod Spanien.

Men forløbet af Tjekkiet-kampen betød, at landstræner Nikolaj Jacobsen sendte René Toft på banen i slutfasen, men da var det for sent, til at Kiel-spilleren kunne hindre nederlaget.

»Vi spillede godt undervejs, havde fine angreb og en god start, og mod slutningen fornemmede jeg også, at de tjekkiske spillere var trætte og møre«.

Foto: Lars Poulsen René Toft Hansen, her i selskab med Michael Damgaard, ønsker en bedre indstilling og en højere grad af koncentration på det danske hold i kampen mod Spanien.

René Toft Hansen, her i selskab med Michael Damgaard, ønsker en bedre indstilling og en højere grad af koncentration på det danske hold i kampen mod Spanien. Foto: Lars Poulsen

»Men vi formåede ikke at trække fra, da vi havde muligheden. Og det skyldes alene et koncentrationssvigt«.

En slap indstilling

»Vi kendte ikke de tjekkiske spillere, men vi havde set en masse videoklip med dem, så vi vidste, hvad vi skulle vide. Og selvfølgelig er det et hold, der er bedre end at tabe med 16 mål til Spanien, det er da et slutrundehold«, fastslog René Toft.

»Alligevel undervurderede vi Tjekkiet, andet kan der ikke siges. Og det må man aldrig.Vores indstilling var ganske enkelt ikke god nok, og det skal vi have på plads inden Spanien-kampen. Vi har noget at tale om. Vores præstation var for slap, vi manglede den sidste parathed oppe i hovedet. Jeg savnede blod på knæene«.

Meget tæt på fiasko

Det er den samme kampvilje, som Mikkel Hansen ’krævede’, inden EM-turneringen gik i gang – det med at »kæmpe røven ud af bukserne«, som han sagde til Politiken. Sådan skulder ved skulder.

»Hvad vi viste mod Tjekkiet, var ikke godt. Det var helt uacceptabelt, det var så tæt på en fiasko, man kunne komme. At lave så mange tekniske fejl, som vi gjorde, er for dårligt. Vi kan tillade os at være rasende efter denne præstation – starten på EM har virkelig været ’højt at flyve og dybt at falde’«.

»Men så skal vi komme videre. Nu er der Spanien at tænke på«, lød det fra spilleren, der i de to første kampe har fået fem udvisninger.