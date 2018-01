Nordkorea og Sydkorea går ind til OL under fælles flag Blandt andet et fælles ishockeyhold for kvinder viser koreansk forbrødring.

Sydkorea og Nordkorea er blevet enige om at gå ind sammen under fælles flag til åbningsceremonien ved det kommende vinter-OL. Det oplyser Sydkorea ifølge Reuters. Syd- og Nordkorea er blandt andet kommet frem til, at man vil stille med et fælles hold i ishockey på kvindesiden. Det blev annonceret, efter parterne har mødtes i byen Panmunjom, som ligger på de facto-grænsen mellem Nord- og Sydkorea. Ifølge nyhedsbureauet Yonhap vil en nordkoreansk delegation i næste uge besøge Sydkorea for at se faciliteterne an. Aftalen er kommet i stand, efter de to ellers så stridende nationer har siddet ved samme forhandlingsbord for første gang i to år. Muligheden nævnt i nytårstale På 2017's sidste dag antydede Nordkoreas leder, Kim Jong-Un, at Nordkorea muligvis ville stille op ved vinter-OL i Pyeongchang. Kim Jong-Un slog dog samtidig fast, at en deltagelse ved vinter-OL og eventuelle forbrødringsmøder mellem Nord- og Sydkorea krævede en mere stabil situation mellem de to lande. Det fik den sydkoreanske foreningsminister, Cho Myoung-gyon, til at række hånden ud, og siden kom der altså skred i sagerne. Nordkorea boykottede OL i Seoul i 1988, så legene i Pyeongchang kan blive første gang, at landet deltager ved OL i Sydkorea. De forestående vinterlege i Pyeongchang begynder 9. februar.