Achtung-Achtung! Tyskerne kommer - nu gælder det EM-semifinalen Når Danmark og naboen Tyskland mødes i aften, er det et opgør mellem venner og klubkammerater.

Nej, det kan ikke blive mere spændende, mere interessant og mere intenst.

Verdens største håndboldnation, Tyskland – målt på økonomi og tilskuertal – mod den lille nabo i nord, der hvert år i januar gribes af en mørkedepression, som tilsyneladende holdes nede ved hjælp af håndbold.

Et brag af en EM-kamp i eftermiddag i Varazdin i Kroatiens nordlige hjørne, et slag mellem håndboldbrødre og venner. En kamp med en helt særlig stemning.

Bjørnenes EM-vals

»Det kan ikke være anderledes, når vi er klubkammerater og konkurrenter i den samme liga«, mener styrmanden i det danske forsvar, René Toft Hansen. Som direkte modstander på stregen får han Patrick Wiencek. Det er to bjørne på to meter og over 110 kilo, der skal tumle hinanden.

Foto: Lars Poulsen I aften skal store René Toft danse med sin tyske klubkammerat Patrick Wiencek - og det vil næppe falde i Vild med Dans-dommernes smag.

Det har de prøvet før, ikke kun i indbyrdes landskampe, men også til den daglige klubtræning i THW Kiel. Der er de ’modstandere’ – for at udvikle hinanden.

»Kampen vil blive afgjort i forsvaret og af målmandsspillet. Begge hold har gode målmænd, og nu får vi se, hvem der klarer sig bedst. Vi spillere kender hinanden ud og ind, og jeg regner med at se tyskerne spille 7-6 mod os«, vurderer Toft.

Den store målmandsduel

Målmandsduellen kan meget vel komme til at stå mellem to af Tofts klubkammerater i Kiel: Andreas Wolff på 1,98 meter hos tyskerne – og Niklas Landin på 2,01 meter hos danskerne. De udgør målmandsparret i Tysklands mest traditionsrige klub.

Foto: Lars Poulsen Først den ene vej og den anden vej. Danskerne Casper U. Mortensen (bagest) og Rasmus Lauge forbereder sig til aftenens kamp. De spiller begge i den tyske Bundesliga - og Mortensen er endda ligaens topscorer.

Dette ’sammenrod’ fortæller noget om, hvordan de tyske og danske spillere er blandet, ja selv i Paris – hvor Mikkel Hansen og Henrik Møllgaard spiller sammen med Uwe Gensheimer, Tysklands bedste kontraspiller.

Holdet, Tyskland helst vil slå

Den danske bagskytte Michael Damgaard, der spiller i Magdeburg, ser frem til dagens kamp med glæde.

»Det kan ikke undgå at blive andet end en sjov kamp, hvor der jo nærmest står en semifinale på højkant. Vi kender hinanden rigtig godt, der er ikke meget skjult, og min fornemmelse siger mig, at hvis der er noget hold, tyskerne vil slå, så er det os«.

Men det samme siger den danske målmand, Niklas Landin - at hvis der er en kamp, han i særlig grad gerne vil vinde, så er det opgøret med den store nabo.

Foto: Lars Poulsen Landstræner Nikolaj Jacobsen var i mægtigt humør, da han mødte den tyske fløjspiller Patrick Groetzke (til højre) - der er en af Jacobsens spillere i den tyske mesterklub Rhein-Neckar Löwen. I aften bliver der næppe grinet så meget i Arena Varazdin.

Nikolaj skæmter

Henrik Toft, der spiller i Flensburg - og som ikke har tyske holdkammerater involveret i kampen - er overbevist om, at landstræner Nikolaj Jacobsen får lagt en effektiv taktik til kampen.

»Vores landstræner kender alt til tysk håndbold«, mener Henrik Toft.

Og landstræneren giver selv giver udtryk for, at han har en idé om, hvordan opgøret skal gribes an - men at han selvfølgelig ikke vil røbe noget på forhånd.

Dog skæmtede han med, at de tyskere, der spiller i Nikolaj Jacobsens egen klub, mesterholdet Rhein-Neckar Löwen, ikke kan se frem til megen spilletid efter EM, såfremt de gør sig for meget bemærket i aftenens landskamp.