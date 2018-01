AaB henter Kasper Kusk hjem fra FC København

Fodbold: Onsdag blev den 26-årige offensivspiller Kasper Kusk præsenteret i AaB, som han forlod for tre et halvt år siden. AaB har købt den tidligere landsholdsspiller i FC København, hvor han ikke formåede at få kontinuerlig succes. Kontrakten gælder til udgangen af 2022. Begge klubber bekræfter skiftet på Twitter.

»Vi har været meget glade for at have Kasper i truppen, men med ankomsten af Viktor Fischer og Robert Skov er konkurrencesituationen på Kaspers position nu vældigt hård. Vi ved, at AaB er en god og stærk klub, hvor Kasper vil få en ny god periode nu, og det glæder vi os over på hans vegne«, siger FCK-manager Ståle Solbakken.

Fodbold: Ole Tobiasen er ikke længere assisterende træner i den hollandske bundklub Sparta fra Rotterdam. Klubben meddeler på sin hjemmeside, at den har opsagt samarbejdet med danskeren. Det sker, efter at Sparta har fået Dick Advocaat som cheftræner.

Motorsport: Når formel 1-sæsonen starter 25. marts i Melbourne bliver det uden de såkaldte gridgirls. I mange år har det været en tradition i motorsportens fineste klasse, at piger stod ved siden af hver bil før starten med et skilt, der indikerede den pågældende bils startnummer. Men det er slut nu, siger Sean Bratches, der er kommerciel direktør i formel 1-selskabet. »Gridgirls har været en fast bestanddel af formel 1 i årtier, men vi føler, at traditionen ikke stemmer overens med vores (ejernes, red.) værdier, og de er slet ikke normen i dagens samfund. Vi synes ikke, traditionen er passende eller relevant for formel 1 og vores fans ung som gammel over hele verden«, siger Sean Bratches til formula1.com.

Basketball: James Harden havde en superaften, da han med Houston Rockets sejrede 114-107 over Orlando Magic. Harden leverede 60 point i en såkaldt ’triple double’, hvilket aldrig tidligere er sket i NBA’s over 70 år lange historie. En ’triple double’ dækker over, at man når op på tocifret antal både i scoringer, rebounds og assists i én kamp. Ud over de 60 point lavede Harden 10 rebounds og 11 assists.

VM-fodbold: Der er en risiko for, at sværme af græshopper kommer til at deltage ved sommerens VM. Det bekymrer værtslandet, Rusland, skriver nyhedsbureauet AP. Pjotr Chekmaryov, der er ansvarlig for plantebeskyttelse i Ruslands landbrugsministerium, fortæller, at der er en reel risiko for, at græshopper vil finde vej til de stadioner, hvor VM skal spilles. »Vi har mere eller mindre fået styr på, hvordan vi bekæmper græshopper, men i år er jeg bange for, at vi kan ende med en international græshoppeskandale«, siger Chekmaryov.

Han tilføjer, at græshopperne godt kan lide steder, hvor der er masser af grønt at spise, og at han frygter, at VM's græstæpper vil lokke græshopperne til. »Det er vigtigt, at vi ikke bliver ydmyget foran det internationale samfund, når vi får gæster fra hele verden«, siger Chekmaryov.

Fodbold: Den tyske kreatør Mesut Özil bliver et vitalt omdrejningspunkt for Arsenal i de kommende tre at halvt år. Den 29-årige, der stod til kontraktudløb til juni, forlængede sin aftale onsdag og har angiveligt fået en klækkelig lønforhøjelse til lige knap 3 millioner kroner – om ugen.

Olympisk: Udgifterne til OL i Tokyo i 2020 bliver ved med at stige, skriver nyhedsbureauet AP. For en måned siden hed det sig ellers, at regningen for legene vil ende på 74,3 milliarder kroner, men nu meddeler Yuriko Koike, der er guvernør i Tokyo, at der skal en gedigen saltvandsindsprøjtning på yderligere 45 milliarder kroner til, for at få det hele til at løbe rundt. Da Tokyo blev tildelt OL i 2013, lød budgettet på en tredjedel af den pris, som det nu ser ud til at stå på slutsedlen.

Foto: Tertius Pickard/AP De australske Davis Cup-kaptajn Lleyton Hewitt er varm på at fortsætte karrieren som doublespiller.

Tennis: Den tidligere verdensetter Lleyton Hewitt gjorde tidligere i januar comeback i doublerækkerne ved ATP-turneringen i Brisbane og spillede sig ved Australian Open helt frem til kvartfinalerne med makkeren Sam Groth. Det har givet den 36-årige mere blod på tanden. Og som chef for Australiens Davis Cup-hold åbner han nu for muligheden, at han selv skal i aktion i herredouble i mødet med Tyskland i den kommende weekend, når den prestigefyldte landsholdsturnering, som Hewitt vandt i 1999 og 2003, går ind i sin 107. sæson. »Jeg vil ikke udelukke, at jeg spiller. Vi finder ud af det torsdag«, siger Hewitt og tilføjer, at han føler sig godt tilpas.

Fodbold: Randers har solgt den 24-årige montenegrinske angriber Vladimir Rodic til superligarivalen Silkeborg. Endvidere har Randers ophævet serberen Nikola Djurdjic’kontrakt.