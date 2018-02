Brøndbys målmand er stolt, afklaret og brandærgerlig over kikset salg

Fodbold: Crystal Palace ville købe Brøndbys målmand Frederik Rønnow, men den engelske Premier League-klubs bud ko så sent, at Brøndby ikke kunne nå at hente en erstatning. »Jeg er afklaret, men jeg er også brandærgerlig, siger 25-årige Rønnow til Ritzau om det kiksede klubskifte, der ifølge Ekstra Bladet var til en pris på 40 mio. kr. »Jeg er sgu også stolt. Det var en stor klub og et stort beløb, så det giver mig noget motivation, for det var da et kæmpe skulderklap. Det er det, jeg skal tage med mig videre«, siger Frederik Rønnow, der har været i Brøndby siden skiftet fra AC Horsens i 2015.

Fodbold: FC Midtjylland må indlede titeljagten i Superligaen uden den norske måltyv Alexander Sørloth. Topscoreren blev nemlig solgt kort før transfervinduet smækkede i. Han fortsætter nu karrieren i Premier League hos Crystal Palace. Ifølge FC Midtjyllands administrerende direktør, Claus Steinlein, indbringer nordmanden et rekordstort beløb. »Crystal Palace var villige til at give et exceptionelt stort beløb for at få Alexander til klubben, og et salg i den størrelsesorden kunne vi ikke afslå«, siger Claus Steinlein. Ifølge Ekstra Bladet har FCM fået 75 millioner kroner Sørloth, mens yderligere 60 millioner kan være på vej, såfremt han præsterer godt i England. 135 millioner for en spiller, FCM for et halvt år siden købte for under 3 millioner kroner i hollandske Groningen. Det er, hvad man med jysk underdrivelse, kalder for en god handel. FC Midtjylland har hentet det 20-årige ukrainske angrebstalent Artem Dovbyk som erstatning for Sørloth.

Tennis: Julia Görges (seedet 4) fra Tyskland og franske Kristina Mladenovic (5) er klar til kvartfinalerne ved WTA-turneringen i Skt. Petersborg i Rusland. Görges besejrede den italienske veteran Roberta Vinci 7-5, 6-0, mens Mladenovic sejrede 6-4, 6-4 mod den slovakiske slagmaskine Dominika Cibulkova.

Fodbold: Antallet af danske spillere i udlandet faldt med en enkelt, da Martin Christensen på transfervinduets sidste dag endnu en gang vendte hjem til udgangspunktet i HB Køge. Den 30-årige globetrotter fik en fri transfer fra Helsingborg i den næstbedste svenske række, hvor han har spillet de seneste to år. Martin ’Polle’ Christensen har desuden spillet for svenske Åtvidaberg i to omgange, Sønderjyske, Haugesund i Norge, italienske Rimini, Lyngby og Heracles i Holland, efter han som 17-årig fik Superligadebut i Herfølge og blev professionel i Charlton i England.

Fodbold: Premier League-klubben West Ham United har suspenderet en højtstående leder med afgørende indflydelse på for rekruttering og spillerindkøb. Det sker efter at en email er kommet i avisen Daily Mails besiddelse. I skrivelsen sendt til flere spilleragenter meddeler den nu suspenderede Tony Henry, at West Ham ikke længere vil ansætte afrikanske spillere, da de »har en skidt attitude« og »skaber ravage«, når de ikke spiller regelmæssigt. Det Engelske Fodboldforbund (FA) har nu besluttet sig for, at kulegrave email-sagen. Tony Henry siger ifølge AP, at han »ikke har noget imod den afrikanske race«.

Badminton: Herredoublen Mathias Boe og Carsten Mogensen formøblede to matchbolde i andet sæt – og så snuppede modstanderne sætte og sendte danskerne i retning af farvel og tak til India Open i New Delhi. Den finaleseedede danskerduo tabte 21-12, 21-23 og 14-21 til kineserne Han Chengkai og Zhou Haodong. Til gengæld var der avancement til den topseedede damedouble med Kamilla Rytter Juhl og Christinna Pedersen og mixedkonstellationen Mathias Christiansen/Christinna Pedersen.

Håndbold: I et forsøg på at overleve økonomisk har HC Midtjylland skåret yderligere i truppen. »Med øjeblikkelig virkning er Lars Eggen Rismark, Eivind Tangen og Espen Lie Hansen blevet afhandlet, og indgår derfor ikke i HC Midtjyllands spillertrup fremadrettet«, lyder det i en pressemeddelelse fra Thomas Hintze. Klubben ligger aktuelt nummer 11 i 888 Ligaen. Der er kun to point ned til nedrykningspladserne.

Olympisk: Det Internationale Antidopingagentur (Wada) har ikke længere tiltro til de dopingflasker, som producenten Berlinger Special AG har fremstillet til brug under vinter-OL. Flaskerne kan nemlig efter nedfrysning åbnes uden at det kan ses, hvilket åbner for mulig manipulation med dopingprøver. Wada anbefaler derfor Den Internationale Olympiske Komité (IOC) til at gå tilbage og bruge den model, der også blev brugt under OL i Rio for halvandet år siden.