OL-døgnet: Fransk fænomen sletter skuffelse med ny triumf

Skiskydning: Den franske skiskytte Martin Fourcade vandt mandag guld i mændenes 12,5 kilometer jagtstart. Den 29-årige franskmand rejste sig dermed fra en skuffende ottendeplads på søndagens sprint over ti kilometer. Fourcade vandt suverænt foran den svenske overraskelse Sebastian Samuelsson og tyske Benedikt Doll på tredjepladsen. Fourcade har i løbet af karrieren vundet fem OL-medaljer - tre af guld - og er Frankrigs mest vindende atlet nogensinde ved vinter-OL. Skiskytten var fanebærer for Frankrig under sidste uges åbningsceremoni i Pyeongchang.

Speedskating: Hollandske Ireen Wust kørte sig mandag ind i historiebøgerne ved vinter-OL i Sydkorea. Det skete, da 31-årige Wust vandt guld i kvindernes konkurrence over 1.500 meter. Dermed nåede hollænderen op på sammenlagt 10 OL-medaljer, og dermed er hun den mest vindende speedskater i OL-historien. Fem gange har Ireen Wust taget guldet med sig hjem. Mandag tilbagelagde hun de 1.500 meter på et minut og 54,35 sekunder. Japanske Miho Takagi var 0,20 sekunder efter vinderen og nappede sølvet, mens bronzen gik til hollænderen Marrit Leenstra.

Direkte OL i tv DR1 11.00 Skiskydning, jagtstart (k) 12.00 Kælk, heat 1 (k) 12.50 Skiskydning, jagtstart (m) 13.50 Skihop (k) Kanal 5 11.30 Freestyle, pukkelpist, kval (m) 02.00 Snowboard, halfpipe, finale (k) 03.40 Alpint, kombi-styrtløb (m) Eurosport 05.45 Alpint, storslalom (k) 14.10 Freestyle, pukkelpist (m) 01.40 Snowboard, halfpipe (k) 03.00 Snowboard, halfpipe (k) 03.30 Alpint, kombi-styrtløb (m) Eurosport 2 08.30 Ishockey (k), Schweiz-Japan 13.00 Ishockey (k), Sverige-Korea Vis mere

Kunstskøjteløb: Amerikaneren Mirai Nagasu løb med opmærksomheden ved holdkonkurrencen, da hun gennemførte et af sportens sværeste spring, en triple axel, som den første amerikaner nogensinde under OL. »At blive den første amerikaner, der lander en triple axel ved de olympiske lege, er stort, og det kan ingen tage fra mig«, siger Mirai Nagasu. En triple axel er svær, fordi det kræver, at skøjteløberen sætter af fremadrettet og rotterer tre en halv gang.Springet var med til at sikre Mirai Nagasu 137,53 point og en bronzemedalje til USA. Japanske Midori Ito gennemførte som den førte kunstskøjteløber nogensinde springet under OL i Frankrig i 1992. 18 år senere lykkedes det landskvinden Mao Asada at gøre Ito kunsten efter. Det skete under OL i Vancouver i 2010.

FAKTA MEDALJEOVERSIGT 1. Tyskland 4 guld / 0 sølv / 2 bronze (6) 2. Holland 3 / 2 / 2 (7) 3. Canada 2 / 4 / 1 (7) 4. USA 2 / 1 / 1 (5) 5. Frankrig 2 / 0 / 1 (3)

Idrætspolitik: Præsidenten for Den Internationale Olympiske Komité (IOC), tyskeren Thomas Bach, har taget imod en nordkoreansk invitation og vil på et tidspunkt efter legene i Sydkorea rejse lidt længere nordpå. Det oplyser en talsperson fra IOC mandag.

Invitationen blev givet i januar, da IOC havde samtaler med Nordkorea omkring landets deltagelse i Pyeongchang. Senere blev det aftalt, at Nord- og Sydkorea kunne stille med et fælles ishockeyhold, og at landenes atleter skulle marchere ind sammen ved åbningsceremonien.

»Sporten kan ikke skabe fred. Vi kan ikke føre politiske forhandlinger. Nu har vi sendt et budskab med denne dialog - at vi kan nå frem til et positivt resultat gennem forhandlinger. Nu er det op til politikerne at gribe dette momentum«, siger Thomas Bach.

Sygdom: Allerede inden åbningen af legene oplyste arrangørerne, at flere hundrede mennesker var smittet med norovirus, der på dansk også kaldes omgangssyge eller Roskildesyge. Mandag er det officielle tal dog blevet justeret til 177 bekræftede tilfælde, hvoraf 19 blev konstateret søndag. Det er dog lykkedes at holde sygdommen ude af den olympiske landsby, hvor udøverne bor.

Flere forskellige myndigheder og organisationer samarbejder for at inddæmme den smitsomme sygdom, skriver arrangørerne i en pressemeddelelse. Der er iværksat undersøgelser af vandkvaliteten i området, ligesom hoteller, restauranter og indkvarteringssteder for OL-arbejdere er blevet inspiceret for at finde årsagen til udbruddet. I sidste uge blev 1200 sikkerhedsfolk sendt i karantæne, efter at sygdommen havde spredt sig blandt vagtpersonalet. I stedet blev soldater indkaldt for at tage vare på sikkerheden. Arrangørerne oplyser, at 68 af de 177 smittede er kommet sig over sygdommen og har kunnet genoptage arbejdet.

Speedskating: Semen Elistratov, der vandt bronze i shorttrack speedskating forleden, har nu fået en sag på halsen, efter at han er kommet med nogle kontroversielle kommentarer om de russiske landsmænd, der er udelukket fra vinterlegene på grund af den store dopingskandale ved OL i 2014. Efter at have fået medaljen hængt om halsen sagde Elistratov, der stiller op under det olympiske flag, at »jeg dedikerer denne medalje til alle jer, der er blevet udelukket fra disse lege på så hård og uretfærdig vis. Denne medalje er til jer«. Den Internationale Olympiske Komité undersøger nu, om Semen Elistratov har overtrådt forbuddet mod at komme med politiske udtalelser. Russeren risikerer i værste fald at blive udelukket fra OL.