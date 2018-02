OL-døgnet: Danmarks curling-mænd skuffede mod USA

Curling: De danske mænd tabte fredag eftermiddag 5-9 til USA i OL-turneringen, og danskerne er nu noteret for en sejr og tre nederlag. Det danske hold leverede denne gang en lidt skuffende indsat med bl.a. en meget svag start, der kostede dyrt i regnskabet.

Curling: Ligesom de danske mænd lykkedes det også kvinderne at vinde i tredje kamp. Efter et dramatisk opgør med Canada, hvor der måtte en 11. ende til, kunne Madeleine Dupont og co. juble over en sejr på 9-8. Sejren kom i hus efter noget af en rutsjebanetur, hvor de to hold skiftedes til at føre.

Canada lagde ud med at bringe sig foran 2-0, men i 3. ende vendte danskerne det på hoved et med tre point og yderligere et point i 4. ende gjorde det til 4-2 i dansk favør. Så fulgte en katastrofal 5. ende, som danskerne tabte 4-0. Derefter bølgede det hele frem og tilbage indtil Canada i 9. ende bragte sig foran 8-6. Men det danske hold viste fin moral og udlignede i 10. og sidste ende inden det hele blev afgjort til dansk fordel med et enkelt gyldent point i den ekstra ende.

Ishockey: De russiske guldfavoritter rettede fredag op på en skidt start i den olympiske ishockeyturnering i Sydkorea. Det skete med en overbevisende sejr på 8-2 over Slovenien. Russerne revancherede dermed åbningsnederlaget til Slovakiet og viste, at man alligevel skal regne med dem i Pyeongchang.

Alpint: Det lykkedes ikke den amrikanske stjerne Mikaela Shiffrin at score sin anden guldmedalje, da kvindernes slalom blev afviklet i Pyeongchang. Til gengæl blev det en lykkledag for svenske Frida Honsdotter, der tog olympisk guld foran schweiziske Wendy Holdener og østrigske Katharina Gallhuber.

Langrend: Norge havde håbet, de kunne følge op på gårsdagens overvældende succes med mere guld på mændenes 15 km i fri stil, men schweizeren Dario Cologna knuste al modstand i løbet og vandt karrierens 4. olympiske mesterskab. Nærmeste forfølger var nordmanden Simen Hegstad Krüger, der endte 18 sekunder efter den meget velkørende Cologna. Denis Spitsov, Olympiske atleter fra Rusland, tog sig af bronzemedaljen. Udover sølvet til Krüger blev løbet en skuffelse for Norge, da Martin Johnsrud Sundby sluttede lige udenfor medaljerækken som nr. 4. Dario Cologna vandt 15 km klassisk og skiathlon ved OL i Sotji for fire år siden og ligeledes guld på 15 km i fri stil for otte år siden i Vancouver. Den danske deltager Martin Møller endte som nr. 90.

Curling: I tredje forsøg lykkedes det Danmark med skipper Rasmus Stjerne i spidsen at få en sejr. Italien blev besejret 6-4 efter de 10 ender, og det giver lidt ro inden dagens anden kamp mod USA. Det danske hold bragte sig mod Italien foran 4-1 efter de tre første ender inden modstanderen fik reduceret til 4-3 med 2 gange 1-0. Derefter var der stillingskrig i to ender inden danskerne med 2-0 i 9. ende fik et afgørende forspring. Så betød det ikke så meget, at Italien vandt 10. ende 1-0. Sejren var hjemme. »Det var en vigtig sejr, men vi har brug for flere. Vi spillede lidt skarpere i dag og gjorde det, vi havde talt om«, siger Rasmus Stjerne. Han føler, at Danmark i de to første kampe mod Sverige og Schweiz spillede godt mod to af turneringens bedste hold, men altså tabte. »Nu ser det lidt bedre ud, og vi skal bare fokusere på vores eget spil«, siger den danske skipper.