Tjekkisk drømmeløb skaber OL's største sensation

Blæsten bed igen fra sig i Pyeongchang og omegn, men efter en udsættelse på en time fik kvinderne alligevel lov til at kaste sig ned over den to kilometer lange piste i det alpine center i Jeongsong, så medaljerne i fartdisciplinen kunne blive afgjort.

Ester Ledecka Født 23. marts 1995 i Prag VM-guld i snowboard-disciplinen parallel-slalom i 2015 og 2017. Deltog i den disciplin ved OL i Sotji 2014. Her blev hun nr. 6. Har 14 World Cup-sejre i snowboard. Debuterede i den alpine World Cup i februar 2016. Nr. 23 i storslalom ved OL 2018. OL-guld i Super-G 2018.

På forhånd var den amerikanske veteran Lindsey Vonn og italienske Sophia Goggia nævnt blandt de varmeste favoritter til guldet, men begge fejlede begge midt på pisten og kom ikke til at spille nogen rolle i medaljekampen.

I stedet blev det sensationelt tjekken Ester Ledecka, der har skabt sig et navn på snowboard, som løb med guldet. Fra en startplacering som nr. 26 havde langt de fleste blandt både tilskuerne og de øvrige skiløbere indstillet sig på, at guldvinderen fra Sotji, østrigeren Anna Veith, ville forsvare sin medalje.

Det var lige indtil 22-årige Ledecka, hvis bedste placering i et alpint World Cup-løb nogensinde er en 7. plads i et styrtløb i Lake Louise, kørte sit livs bedste Super-G.

Hun besejrede lige netop Veith med en hundrededel af et sekund og stod dermed for en af de største sensationer i den alpine olympiske historie.

Anna Veith fik ellers med start nummer 15 fik sat et rigtig flot løb og kørte ind på en foreløbig 1. plads - en tiendedel af et sekund hurtigere end Tina Weirather fra Liechtenstein.

Weirather fik i sidste ende bronze, mens Ledeckas vanvidsløb sendte schweizeren Lara Gut ned på 4. pladsen.

Ester Ledecka debuterede i snowboard i 2012, og hun har blandt andet vundet VM-guld i parallel-slalom to gange samt 14 World Cup-sejre

Tjekkens bedste placering sammenlagt i Super-G-World Cuppen var en 38. plads i 2017, og hendes bedste løb i denne sæson var i Bad Kleinkirchheim, hvor hun endte som nr. 24.

Inden Ledecka kom og stjal billedet, var alles øjne rettet mod Lindsey Vonn, der er i gang med sit sidste OL. Hun var første kvinde på pisten, og i hendes sædvanlige aggressive stil fik hun god fart på. Lidt for meget endda, for i et sving midt på ved ned ad bjerget lavede amerikaneren en stor fejl, og hun kom alt for langt ud i og væk fra ideallinjen.

Foto: Christophe Ena/AP Lindsey Vonn vidste med det samme, at hun havde lavet en dyr fejl.

Lindsey Vonn vidste med det samme, at hun havde lavet en dyr fejl. Foto: Christophe Ena/AP

Den 33-årige veteran vidste instinktivt, at det var en dyr fejl, for hun tog sig straks til hovedet med begge hænder, da målstregen var passeret.

Vonn endte på en respektabel 6. plads, men uden fejlen kunne det utvivlsomt være blevet til mere. Hun får en sidste mulighed for at vinde guld, når kvinderne kører styrtløb på onsdag.

Lara Gut fra Schweiz blev den første af favoritterne, der kunne stille sig til at vente på konkurrenterne efter at have sat en rigtig fin tid. Den kom to startnumre senere, da Tina Weirather var en hundrededele af et sekund hurtigere.

Det lignede et rigtigt eventyr for den 28-årige liechtensteiner, hvis olympiske historie ellers minder mere om et mareridt.

Hun debuterede som teenager ved OL i Torino i 2006, men missede så legene i både 2010 og 2014 på grund af skader. Det har ødelagt meget af karrieren for Weirather, men nu har hun trods modgangen bidraget med mere olympisk metal til familien.