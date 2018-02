OL-døgnet: Nervøst curlingdrama holder det tynde danske medaljehåb i live

Direkte OL i tv DR1 11.55 Curling, Danmark-Sydkorea (m) 01.00 Curling, USA-Danmark (k) DR3 12.05 Skiskyd., 15 km, fællesstart (m) 13.35 Bobslæde, tomands, 2. heat Kanal 5 07.30 Langrend stafet 4x10 km (m) 09.05 Ishockey Tjekkiet-Schweiz (m) 13.00 Ishockey - Sverige-Finland (m) 01.25 Snowboard, big air (k) 02.15 Freestyle, halfpipe (k) Eurosport 05.30 Alpint, storslalom (m) 07.00 Langrend, stafet (m) 14.45 Ishockey, Canada-Sydkorea 01.30 Snowboard, big air (k) 03.00 Freestyle, halfpipe (k), kval. 03.20 Snowboard, big air (k), kval. 04.30 Kunstskøjteløb, isdans Eurosport 2 08.30 Ishockey (m) 04.00 Ishockey (m) Vis mere

Medaljefordelingen Efter 61 af 102 discipliner 26 nationer G S B Norge 9 9 8 Tyskland 9 5 4 Holland 6 5 2 Canada 5 5 6 USA 5 3 2 Sverige 4 3 0 Frankrig 4 2 4 Østrig 4 2 4 Sydkorea 3 1 2 Japan 2 5 3 Schweiz 2 4 1 Italien 2 1 3 Tjekkiet 1 2 3 Slovakiet 1 2 0 Hviderusland 1 1 0 Storbritannien 1 0 3 Ukraine 1 0 0 Polen 1 0 0 Kina 0 5 1 OAfR 0 3 8 Australien 0 2 1 Slovenien 0 1 0 Finland 0 0 3 Spanien 0 0 2 Liechtenstein 0 0 1 Kasakhstan 0 0 1

Curling: Med kampens 168. og sidste sten afsluttede skipper Rasmus Stjerne en lang og mildest talt omskiftelig dag i curlinghallen med en sejr på 9-8 over Sydkorea efter en unødvendig ekstra ende. Danmark tabte 10-8 til Norge, der to gange udnytte grumme danske fejl og scorede 4 point, der gav en føring på 9-3, mens det var Danmark, der var tæt på at formøble en 'sikker' føring mod værtsnationen. Efter en vellykket ottende ende og var Danmark foran 8-5, gav et point væk i niende ende og stik imod planen også to point væk i sidste ende, da Danmark ellers havde sidste sten. I ekstraenden skulle Rasmus Stjerne ramme et forholdsvis tomt hus for at vende et truende nederlag til sejr, og det lykkedes med klar marginal. Danmark mangler at spille mod Storbritannien (mandag klokken 6, dansk tid), Japan (tirsdag) og Canada (onsdag) og har stadig chancen for at blive blandt de fire, der avancerer til semifinalerne.

Curling: Det var muligvis på et ulovligt grundlag, at det russiske hold i mixed curling vandt bronze ved vinter-OL i Pyeongchang. Ifølge det russiske medie Sport-Express er der fundet spor af det ulovlige præparat meldonium i en dopingprøve fra Alexander Krushelnitskiy, der udgjorde halvdelen af det russiske mixedhold. Han benyttede sig ifølge mediet af meldonium, indtil det fra 2016 blev forbudt.

Russerne vandt bronzekampen i mixed curling over Norge. Fra officielt hold er der endnu ikke meldt noget ud om resultatet af Krushelnitskiys dopingprøve. Meldonium er hjertemedicin, men kan være præstationsfremmende. En lang række idrætsudøvere - heriblandt den russiske tennisstjerne Maria Sharapova - blev fældet, da de fortsat benyttede stoffet, efter det var gjort ulovligt.

»Vi forventer, at der kommer et resultat af b-prøven inden for de næste 24 timer«, siger en talsmand fra det russiske OL-hold. Talsmanden vil dog ikke bekræfte, at der er tale om den mandlige curlingspiller, men at man har modtaget underretning om et muligt brud på antidopingreglerne.

Alpint: Den største sensation ved det igangværende vinter-OL i Pyeongchang, tjekkiske Ester Ledecká, brød ikke reklamereglerne på pressemødet efter sin super-G-triumf lørdag. Efter mirakelsejren nægtede hun at tage sine skibriller af med henvisning til, at hun i modsætning til de fleste af konkurrenterne ikke havde taget sminke på. Hun omtalte også skibrillerne som sit varemærke, og det var ifølge Den Internationale Olympiske Komité (IOC) ikke et brud på det strenge regelsæt for reklame under vinter-OL.

»Efter at have fået hendes forklaring er det ikke et brud på reglerne«, siger et medlem fra IOC-toppen Christophe Dubi til nyhedsbureauet AFP.

Langrend: Norge er godt på vej til førstepladsen i nationskonkurrencen efter guldet på herrernes 4x10 kilometer. Efter det skuffende OL i Sotji for fire år siden, tager de norske gutter i den grad revanche i Pyeongchang, og på stafetten var det kun de Olympiske atleter fra Rusland, der i nogen grad kunne byde dem modstand. Men i mål var de alligevel knap 10 sekunder efter. Førsteturen for Norge løb Didrik Tønseth, derefter tog Martin Johnsrud Sundby over. Til sidst var det trumfkortene Simen Hegstad Krüger og Johannes Høsflot Klæbo - begge allerede guldvindere individuelt - der kørte sejren hjem. På 3. pladsen kom Frankrig og bedst af alt set fra Norges synspunkt var det, at Sverige endte på 5. pladsen og altså udenfor medaljerækkerne.