OL-døgnet: Frankrig sender alpin stjerne hjem efter kontroversielle udtalelser

Alpint: Den franske slalomløber Mathieu Faivre, der privat danner par med den amerikanske stjerne Mikaela Shiffrin, er blevet sendt hjem fra OL af disciplinære årsager. Faivre sluttede som nr. 7 i storslalom, og det er på grund af bemærkninger, han kom med efter løbet, den franske OL-ledelse har taget beslutningen om at sende den 26-årige slalomløber hjem i utide. »Hvis I vidste, hvad jeg mener om det franske kollektiv. Jeg er her kun for at køre for mig selv. Resultatet er til at brække sig over«, var noget af det, Faivre sagde til franske journalister, da han blev spurgt om resultatet, der blandt andet betød bronze til landsmanden Alexis Pinturault. Faivre har siden på Facebook undskyldt, og han skriver blandt andet, det ikke var hans mening at vise disrespekt for andre. »Jeg er ekstremt stolt over at repræsentere mit land og vil gerne takke dem, der har gjort det muligt«, skriver Faivre blandt andet.

Alpint: Mens hendes kæreste altså er sendt hjem til Frankrig, har Mikaela Shiffrin valgt at droppe styrtløbet onsdag. De to ting har dog intet med hinanden at gøre, men skyldes vejret i Sydkorea. Arrangørerne har besluttet at rykke den kombinerede konkurrence frem til torsdag, fordi meteorologerne lover blæsevejr fredag, og den amerikanske stjerne vil ikke løbe to løb så tæt på hinanden. Hun vil nu fokusere på den kombinerede konkurrence.

Ishockey: Finalen i kvindernes turnering bliver et rent nordamerikansk anliggende mellem Canada og USA. Ligesom amerikanerne, der slog Finland 5-0, gav canadierne heller ikke ved dørene, da Olympiske atleter fra Rusland i den anden semifinale med besejret med lignende cifre. Efter 1-0 i 1. periode og yderligere en scoring i 2. periode, brød russerne helt sammen i sidste periode, som Canada vandt 3-0. Jennifer Wakefield scorede to af de canadiske mål. Finalen mellem de to arvefjender spilles torsdag, mens Finland og OAR dagen før kæmper om bronzen.

Curling: Efter en pletfri serie på seks sejre i lige så mange kampe led de svenske herrer turneringens første nederlag, da Schweiz efter blot 7 ender havde vundet en knusende sejr på 10-3. Trods øretæven er svenskerne som det første hold klar til semifinalen. Sverige understregede tirsdag sin plads blandt de fire sidste ved at besejre Italien 7-3.