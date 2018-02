OL-døgnet: Sverige får skovlen under Norge og vinder guld

Skiskydning: I en spændingsmættet stafet på 4x7,5 kilometer fik de svenske herrer skovlen under Norge og kunne efter en stor præstation lade sig hylde af Sveriges konge som guldvindere. Sverige og Norge gik ud på sidste tur i spidsen side om side, og den situation holdt sig efter næstsidste skydning. Men da Emil Hegle Svendsen og Fredrik Lindström kom til den stående skydning, gik det galt for nordmanden, der måtte ud på en strafrunde. Svenskeren kunne derimod fortsætte i ensom majestæt og løbe uantastet i mål som olympisk mester. Tyskland vandt bronze. Frankrig med den tredobbelte guldvinder ved legene i Pyeongchang, Martin Fourcade, kom ikke til at spille nogen rolle og endte på 5. pladsen.

Fredrik Lindström fortæller, at han var nervøs, da de kom frem til den sidste skydning. »Jeg har aldrig været i den sidste skydning, hvor det gjaldt en olympisk guldmedalje, så der var nerver på. Jeg missede det første skud og kunne høre, at Svendsen missede sine to første. På det tidspunkt anede jeg ikke, hvor det ville ende. Så ramte jeg resten, og det var det afgørende øjeblik«, siger den svenske guldhelt.

Ishockey: Tyskland er sensationelt klar til OL-finalen efter en sejr på 4-3 over storfavoritterne fra Canada, der har vundet guld 3 ud af de seneste fire olympiske lege. Det begyndte allerede at gå skævt i 1. periode, som Tyskland vandt på et mål af Brooks Macek. Helt galt gik det i 2. periode, som tyskerne vandt 3-1, og selv om Canada var tæt på det helt store comeback i 3. periode, som de vandt 2-0, holdt tyskerne skansen. Tyskland har kun vundet medalje to gange i den olympiske historie. Første gang var i 1932, da det blev til bronze, og senest var ved legene i Innsbruck i 1976, hvor det ligeledes blev bronze. Det var dengang Tysklands store spiller var den legendariske Erich Kühnhackl og træneren Xaver Unsinn. Tyskerne skal i finalen møde Olympiske Atleter fra Rusland, mens Canada må nøjes med at spille om bronze mod Tjekkiet.

Curling: Torsdag spillede de svenske herrer sig i OL-finalen, og nu er Sveriges kvindehold også i den olympiske slutkamp efter en overbevisende 10-5-sejr over Storbritannien. Briterne var godt med i kampens start indtil stillingen 3-3. Men så tog Sverige afstand, og Storbritannien opgav efter 9. ende. Modstanderen i finalen bliver værterne fra Sydkorea, der slog Japan knebent 8-7 efter en ekstra ende.

Ishockey: Rusland eller Olympiske Atleter fra Rusland (OAR) er klar til den olympiske finale efter en pletfri sejr på 3-0 over Tjekkiet. Efter en lige 1. periode, der endte uden mål, kom der gang i scoringer. Russerne kom på tavlen to gange, og tjekkerne havde svært ved at svare igen. Yderligere en scoring sent i 3. periode afgjorde opgøret. Rusland har ikke været i OL-finalen siden 1998, hvor de blev slået af netop tjekkerne. Senest Rusland har vundet guld var i 1992, hvor de paradoksalt nok også stillede op under et andet navn. De hed dengang det forenede hold.

Doping: Endnu en dopingsag har ramt det russiske hold ved OL. Denne gang er det bobslædekøreren Nadezhda Sergeeva, der er blevet testet positiv. Prøven skulle være taget 18. februar, og ifølge AP er der tale om stoffet trimetazidin, der blandt andet bruges imod brystsmerter. Den russiske kvinde blev nr. 12 i bobslæden. Tidligere ved OL er det russiske mixed-hold i curling blevet frataget bronzemdaljen, fordi den mandlige del af duoen, Aleksandr Krusheltntickii, blev testet positiv for doping.

Speedskating: Holland nåede op på den 7. guldmedalje i speedskating ved legene, da Kjeld Nuis med et forspring på fire hundrededele af et sekund slog norske Havard Lorentzen på 1.000 meter. Nordmanden havde vundet guld på den halve distance. Bronzemedaljen gik til hjemmebanehelten Kim Tae-Yun. I alt har Holland vundet 14 medaljer i speedskating på den lange bane og 18 totalt set ved legene. For fire år siden vandt hollænderne 23 medaljer på den lange bane, så deres dominans er ikke helt så markant, men stadig stor.

Jubel: Sprinter-legenden Usain Bolt har været i gavehumør under vinter-OL. Superstjernen fra Jamaica lovede før legene en speciel gave til de medaljevindere, der ville fejre triumfen med Bolts ikoniske sejrsgestus. Speedskateren Sven Kramer var den første til at følge opfordringen og siden er flere fulgt efter. Senest var det de tyske guldvindere i nordisk kombineret og Ungarns herrer, der vandt stafetten i speedskating på den korte bane. Og Usain Bolt har kvitteret med et tweet, hvor han lover champagne til atleterne.