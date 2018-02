15-årig sikrer OL's første guld til Rusland i dramatisk duel med landsmand

To dage før afslutningen på de vinterolympiske lege i Pyeongchang fik Rusland, der i Sydkoreas stiller op som Olympiske Atleter fra Rusland, sin første guldmedalje.

Den kom i kunstskøjteløb, hvor 15-årige Alina Zagitova blev den næstyngste olympiske mester i disciplinen nogensinde efter et dramatisk opgør med landsmandinden Evgenia Medvedeva.

Zagitova havde efter en verdensrekord i det korte program en spinkel føring inden friløbet, og det skulle vise sig at blive afgørende i guldkampen.

Teenageren var klædt helt i rødt, da hun leverede et fornemt friløb til tonerne af 'Don Quijote'. Hun virkede lidt nervøs i starten og landede ikke 100 procent sikker efter en triple Lutz, men undgik siden de graverende fejl i et flot program

Dommerne belønnede den unge russer med 156,65 point, hvilket ikke var hendes bedste denne sæson, men det var nok til at indtage 1. pladsen, inden Medvedeva kom på isen som sidste løber.

Den 18-årige regerende verdensmester, der var ubesejret fra november 2015 indtil EM i Moskva i januar 2018, hvor Zagitova slog til, løb i en bordeaux kjole til musik fra 'Anna Karenina'.

Også Medvedeva var i starten lidt påvirket af presset, men ligesom rivalen blev det et flot program, som blev belønnet med tordnende klapsalver.

Da musikken sluttede, brød Evgenia Medvedeva ud i tårer, lettet for det store pres. Men tårerne kom igen, da dommernes karakterer blev annonceret.

For hun blev tildelt nøjagtigt de samme som Alina Zagitova, og dermed var den 15-årige europamester guldvinder ved OL.

Karaktererne blev mødt med tavshed i hallen, for her var følelsen åbenbart, at Medvedevas friløb var en anelse bedre end Zagitivas. Men dommerne havde set det som dødt løb, og det lille forspring på 1,31 point, som Alina Zagitova havde med fra det korte program, afgjorde guldkampen til hendes fordel.

Evgenia Medvedeva fra fuldstændig utrøstelig, selv om hun igennem tårerne forsøgte at smile og virke glad for sølvet.

Bronzen gik til canadieren Kaetlyn Osmond, der var bedst af de resterende. Russerne var i denne konkurrence i en liga for sig selv.

»Jeg var meget nervøs i dag og mere rolig i det korte program. Det var nok fordi, jeg vidste, der ikke var plads til fejl og jeg skulle løbe et rent program. Men jeg vandt, og se lige, hvordan mine hænder ryster. Jeg har nok ikke helt forstået, at jeg er olympisk mester«, siger Alina Zagitova.

Evgenia Medvedeva føler ikke, hun kunne have gjort noget anderledes eller bedre i sit friløb.

»Jeg gav alt hvad jeg havde i mig, og efterlod det hele ude på isen. Jeg fortryder intet«, siger sølvvinderen.