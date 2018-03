Randers FC og FC Helsingør er frosset fast Onsdag blev status quo fastholdt i Superligaen. Nu er spørgsmålet, om klubberne begynder at forberede sig på en eventuel nedrykning.

Den fiktive sportsdirektør Henning Primdahl kunne ikke have sagt det sandere eller på mere klingende randrusiansk end den midaldrende mand, der i pausen tørt konstaterede, at det »krafte’me var for koldt, det her«.

For i onsdagens 0-0-bundopgør mellem Randers FC og FC Helsingør var det varmeste på Randers’ stadion, ud over pausens gratis kaffe og kakao, flammerne fra bøfhusreklamerne på tribunen. Det store spørgsmål er ikke længere, om klubberne er favorit til nedrykning, men om de allerede er begyndt at forberede sig på det.

Efter Randers’ fans midtvejs i første halvleg opgav trommespillet, var hjemmeholdets Johnny Thomsen og Bashkim Kadrii skiftet ud med skader. Hvert sammenstød mellem spillerne fik de frosne lemmer til at splintres som isen på vandpytter. Et minuts håb, da Helsingørs Patrick Olsen begik straffespark, forsvandt hurtigt, eftersom Kasper Enghardts spark var mere forkølet end de 1.339 tilskueres næser er i dag.

Nedrykning er ikke et tema. Henrik Jørgensen, direktør i Randers FC

På forhånd var det svært ikke at se kampen som en mulighed for både randrusianerne og helsingoranerne til at sno nogle ekstra hår rundt om det damoklessværd, der hænger stadig mere skarpslebet over klubberne oven på sæsonens længere perioder med lunefulde, mestendels deprimerende, præstationer.

Selv om den fede dame – med FC Helsingør-direktør Janus Kyhls ord – »ikke engang har indfundet sig på scenen endnu«, betyder præstationerne hos de to mandskaber, at en tilværelse i landets næstbedste række sandsynligvis rammer mindst en af klubberne, når superliga-slutspillet finder sine vindere og tabere til maj. Det var et faktum allerede før kampen, men blev i den grad cementeret, da indskiftede Eero Markkanens overtidsforsøg – Randers’ største chance i åbent spil – blev reddet på stregen, og dommer Benjamin Willaume-Jantzen fløjtede af.

Realiteten sparker ind

Før kampen var Randers FC’s direktør, Henrik Jørgensen, klar i mælet, da han skulle svare på, om ledelsen var begyndt at udtænke scenarier for handlingen fremadrettet, hvis de skulle rykke ned:

»Det har vi ikke. Nedrykning er slet ikke et tema for os lige nu«.

Uden dog at fremstå som blåøjet jubeloptimist indrømmede direktøren, at klubben i slutningen af marts – som de plejer – ville udstikke et grovbudget for den kommende sæson.

»Måske laver vi to budgetter denne gang«, medgiver Henrik Jørgensen.

Kloge af skade ved Randers FC, hvilke knapper de kan justere på ved en nedrykning. Jørgensen henviser blandt andet til kontrakterne med spillere, der løber ud til sommer. Han understreger dog, at Hestene sandsynligvis vil ride på samme mængde halm, skulle ulykken ske.

»Ved tidligere nedrykninger har vi med succes kørt på nogenlunde samme niveau, så vi hurtigt kunne komme tilbage i Superligaen. Det gør vi nok igen«, siger Henrik Jørgensen.

Efter aftenens kamp sparker realiteten nok ind, og sandsynligheden for to grovbudgetter virker unægtelig større. Ud over det misbrugte straffespark var kun Mikael Bomans overliggersnittende langskud et lyspunkt for hjemmeholdet.