Atlético Madrid nedsabler Ruslands tophold

Fodbold: 33-årige Fernando Torres havde scoringsmæssigt en god torsdag aften i Moskva, da hans klub Atlético i overlegen stil besejrede Lokomotiv 5-1 i returopgøret i Europa League-ottendedelsfinalen. Angriberen fik noteret to træffere, og spanierne vandt sammenlagt 8-1, hvilket ligner vejen mod et godt resultat i en turnering, hvor holdet ellers ikke plejer at optræde. I forrige runde gik det ud over FC København. Og det svækkede åbenbart ikke mandskabet nævneværdigt, at angriberne Diego Costa og Kevin Gameiro ikke var taget med til den russiske hovedstad.

Badminton: Den danske double med Mathias Boe og Carsten Mogensen har torsdag aften spillet sig i kvartfinalen ved All England via en hårdt tilkæmpet sejr over det indiske par Satwiksairaj Rankireddy og Chirag Shetty. Cifrene blev 21-16, 16-12, 23-21.

Tennis: Simona Halep er godt i gang med at udbygge sit forspring øverst på verdensranglisten til Caroline Wozniacki. Rumæneren spillede sig natten til torsdag til semifinalerne i Indian Wells og høstede dermed yderligere point til regnskabet. Halep besejrede kroaten Petra Martic efter tre hårde sæt 6-4, 6-7 (5), 6-3. Haleps forspring til Wozniacki vil på mandag, når ranglisten er opdateret, være på mindst 860 point – og på 1.470 point, såfremt Simona Halep vinder turneringen. I semifinalen venter japaneren Naomi Osaka, der overraskede ved at slå femteseedede Karolina Pliskova fra Tjekkiet 6-2, 6-3.

Badminton: Mia Blichfeldt var før 2. runde eneste tilbageværende danske singlespiller i den prestigefyldte All England-turnering, og efter 2. runde er status den samme. 20-årige Blichfeldt spillede sig nemlig videre til fredagens kvartfinaler ved at besejre canadieren Michelle Li med 21-19, 21-14. »Det er vildt. Det er første gang, jeg spiller med i All England, og en kvartfinale er mere, end jeg kunne drømme om«, siger Mia Blichfeldt til TV2 Sport. I mixeddouble spillede sjetteseedede Mathias Christiansen og Christinna Pedersen sig videre til kvartfinalerne med en sejr i tre sæt over et useedet par fra Thailand. Danskerne vandt 21-18, 18-21, 21-15, og Mads Conrad-Petersen og Mads Pieler Kolding, der er også er seedet som nr. 6, skulle ligeledes bruge tre sæt til at spille sig videre. Det gjorde danskerne på bekostning af et tysk par.

Håndbold: Bo Spellerberg fra KIF Kolding København er blevet idømt en spilledags karantæne for at sige »hvor er I elendige, mand« til dommerne i kampen mod Skjern i lørdags. Det oplyser Dansk Håndbold Forbund (DHF) til TV2.

Håndbold: Ekslandsholdsspilleren Lærke Møller indstiller karrieren som 29-årig efter et hav af skader i højre knæ. »Jeg er naturligvis knust over, at det nu er slut med håndbold. Det er det, jeg har brugt allermest tid på i hele mit liv, og det har altid haft førsteprioritet i de valg, jeg har taget«, siger spilleren fra Team Esbjerg, en klub, som Lærke Møller trods ansættelse i næsten to år aldrig nåede at debutere for.

Fodbold: FC Barcelonas midtbanemand Sergio Busquets pådrog sig et brud på en tå i Champions League-kampen mod Chelsea og skal holde tre ugers pause.

Foto: Marco Trovati/AP Norske Kjetil Jansrud og Tina Weirather fra Liechtenstein smiler om kap, efter de torsdag har fået overrakt trofæer for deres samlede sejr i sæsonens Super-G-konkurrencer.

Skisport: Italieneren Sofia Goggia sejrede i sæsonens sidste Super-G, da hun i Åre i Sverige afviste tyske Viktoria Rebensburg og amerikaneren Lindsey Vonn, der kørte på podiet for 137. gang i karrieren. Tina Weirather fra Liechtenstein sluttede som nr. 6 og blev dermed samlet vinder af World Cuppen i Super-G, da den eneste, der kunne indhente hende på point, Lara Gut fra Schweiz, udgik efter bare få sekunder på pisten.

Fodbold: I mange år har Andrés Iniesta været en fast del af startopstillingen hos FC Barcelona. Den 33-årige midtbanespiller, der fik sin debut for storklubben i 2002, kan imidlertid snart være fortid hos Barcelona. Han lokkes af tilbud fra den pengestærke kinesiske liga. »Inden 30. april skal jeg beslutte, om jeg stadig vil være i Barcelona, eller om jeg tager til Kina. Jeg skal finde ud af, hvad der er bedst for mig og klubben«, siger han ifølge nyhedsbureauet AFP. Barcelona-træner Ernesto Valverde siger, at det er helt op til Andrés Iniesta, hvad fremtiden byder på.

Fodbold: Målmand Daniel Iversen fra Leicester har fået en skade i lysken og har meldt afbud til U21-landsholdets kommende to kampe. Landstræner Niels Frederiksen har i stedet udtaget FC Nordsjællands Peter Vindahl Jensen. Den anden målmand i truppen er Sebastian Linnet John fra Viborg – og begge står i øvrigt foran deres debut i U21-regi. Holdet tester mød Østrig 22. marts og spiller i EM-kvalifikationen 27. marts mod Georgien.

Håndbold: Kvindelandsholdet må klare sig uden playmaker Lotte Grigel fra Debrecen i Ungarn i EM-kvalifikationskampene mod Tjekkiet 21. og 24. i marts. Grigel plages af en skade i foden og erstattes af Nadia Offendal fra Odense Håndbold.