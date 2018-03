Den gale færing kæmper med paradokserne på en nobel OL-mission Færøerne gør endnu et forsøg på at blive medlem af den olympiske familie.

Sig navnet Jon Hestoy til et voksent menneske med en fortid i dansk svømning i 1980'erne og reaktionen vil være et listigt smil og måske en af de mange anekdoter, der knytter sig til 'den gale færing'.

I dag smiler han og nikker bekræftende til, at det er rigtigt nok det hele. At han var verdensrekordholder i både flødebollespisning og 24 timers svømning for bare at nævne to bedrifter, der skilte sig ud i de tidlige år, da Jon Hestoy vel at mærke også var en eliteidrætsudøver, der udkæmpede nogle drabelige dueller med de bedste danske langdistancesvømmere.

Det vender vi - for underholdningens skyld - tilbage til.

Færøerne jagter olympisk anerkendelse

For den seriøse eliteidræt er i allerhøjeste grad omdrejningspunktet for den mission, Jon Hestoy henkastet kalder et 'selvmordsprojekt', men som han i sin position som en veltalende vicepræsident i det færøske idrætsforbund, Ítróttasamband Føroya, har involveret sig i sammen med præsidenten Elin Hedinsdóttir Joensen og generalsekretæren Petur Mittún.

For Færøerne vil gerne opnå den olympiske anerkendelse, som var tæt på for 30 år siden, men nu er blevet overhalet af nye regler, der indeholder nogle absurde selvmodsigelser.

»En af betingelserne for at opnå medlemsskab af IOC (Den Internationale Olympiske Komité) er, at man er medlem af et vist antal internationale sportsforbund, men i mange af forbundene er det en betingelse, at man er medlem af IOC«, forklarer Jon Hestoy som et af de mange paradokser, færingerne er stødt på i deres kamp for olympisk anerkendelse.

Medlem af otte internationale forbund

Færøerne er anerkendt som selvstændigt medlem af de internationale forbund for badminton, bordtennis, bueskydning, fodbold, håndbold, judo, svømning og volleyball og har nationale forbund i yderligere 15 sportsgrene, men det har hidtil ikke kunnet tilfredsstille IOC.

»Jeg kan se i de gamle korrespondancer, at Færøerne i slutningen af 1980'erne var tæt på at opnå anerkendelse, men så fulgte opløsningen af Sovjetunionen og de mange nye medlemslande, som udsatte processen. Dernæst var det opløsningen af Jugoslavien, som kom i vejen, og i 1996 blev reglerne lavet helt om«, forklarer Jon Hestoy om historikken.

Færøerne har været repræsenteret ved OL de seneste tre gange, men både roeren Katrin Olsen i 2008 og svømmeren Pál Joensen i 2012 og 2016 måtte deltage som en del af det danske OL-hold, og så er vi fremme med endnu en af de hårdknuder, færingerne er stødt på.

Under LEN-flag til de europæiske juniormesterskaber

Da European Games blev stiftet og første gang afviklet i Baku i 2015, var de europæiske juniormesterskaber ophøjet til at udgøre svømmekonkurrencerne, og dem har Færøerne som medlem af LEN, Det Europæiske Svømmeforbund, været fast deltager i. Det var blandt her Pál Joensen i 2008 fik sit gennembrud ved at vinde guld i 400, 800 og 1.500 meter fri.

»Men da European Games er arrangeret af den europæiske olympiske komite, måtte vores fem svømmere stille op under LEN's flag«, supplerer generalsekretæren Petur Mittún.

Denne problematik bliver endnu mere udtalt ved næste års European Games i Minsk, der vil omfatte europamesterskaber i fire sportsgrene, hvor Færøerne er berettiget til at deltage som selvstændig nation.

Anderledes forholder det sig pudsigt nok i forhold til Paralympic Games, der afvikles i forlængelse af OL. Færøerne var med til at stifte, IPC, International Paralympic Committee, og har deltaget i samtlige Paralympic Games siden 1984 og har vundet 13 medaljer, alle i svømning.

Ved et pressemøde i London præsenterede Jon Hestoy (th.) og Petur Mittún for nylig deres færøske OL-projekt.

Elin Hedinsdóttir Joensen og Jon Hestoy og Petur Mittún var for nylig på en rundtur til de nordiske lande for at indhente opbakning til projektet og har allieret sig med et kommunikationsfirma, VERO, i London, der har specialiseret sig i olympisk lobbyarbejde og således kender forretningsgange og kommandovejen i IOC.

Danmarks Idræts-Forbund bakker således op om den færøske OL-kampagne, men formand Niels Nygaard er skeptisk overfor projektet.

»Vi har stor respekt for, at færingerne gerne vil stille op under deres eget flag, men vi må nok erkende, at det bliver svært. Da IOC ændrede deres regler, blev det et krav at være en selvstændig nation for at kunne blive optaget, men færingerne holder fast i, at de søgte optagelse allerede inden reglerne blev ændret«, forklarer Niels Nygaard om initiativet fra de idrætsglade færinge.