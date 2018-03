Brasilien ydmyger russiske VM-værter i testkamp

Fodbold: Brasilien sprudlede offensivt og gav Rusland en lektion fredag aften, da de to nationer mødtes i en testkamp i Moskva. Rusland, der er vært for sommerens VM-slutrunde, var ellers nogenlunde med i første halvleg, men faldt helt sammen i de sidste 45 minutter. Det endte med en sikker sejr på 3-0 til Brasilien, som scorede de tre mål på under et kvarter. Først sendte den brasilianske stopper Miranda bolden i nettet til 1-0 efter 53 minutter, efter at den russiske keeper Igor Akinfeev ikke kunne holde et hovedstød fra Thiago Silva. Ni minutter senere blev Paulinho hevet i trøjen og væltet omkuld i feltet, og på det efterfølgende straffespark fordoblede Philippe Coutinho udeholdets føring. Efter 66 minutter fik Paulinho, der havde brændt flere store chancer tidligere i kampen, scoret til 3-0 på et hovedstød. Brasilien var uden skadede Neymar.

Fodbold: Australien viste ikke ligefrem skræmmende styrke, da holdet fredag aften tabte 1-4 ude til Norge i en testkamp. Det overværede Åge Hareide fra nærmeste hold, da den danske landstræner havde taget turen til Oslo for at se kampen. Danmark skal nemlig møde Australien i det indledende gruppespil ved sommerens VM-slutrunde i Rusland. Los Angeles Galaxy-angriberen Ola Kamara, der fredag fik Zlatan Ibrahimovic som holdkammerat, scorede hattrick.

Fodbold: FC Midtjylland forstærker sig til sommer på angrebspositionen. Her støder costaricaneren Mayron George til truppen på en fireårig kontrakt. Det oplyser midtjyderne i en pressemeddelelse. 24-årige Mayron George spiller i øjeblikket i Lyngby, og han har tidligere optrådt for Randers FC og Hobro IK, siden sit indtog i dansk fodbold i 2015. Aftalen med Lyngby var en lejeaftale, men Lyngby oplyser på sin hjemmeside, at man har indløst angriberens frikøbsklausul i Randers og solgt ham videre til FCM med virkning fra sommeren 2018.

Tennis: I følge WTA-hjemmesiden spiller Caroline Wozniacki sin 2. runde-kamp ved den store turnering i Miami mod den olympiske mester Monica Puig fra Puerto Rico natten til lørdag dansk tid. Cirka 02.30 er opgøret på anlæggets hovedbane sat til. Vinderen af opgøret skal i 3. runde møde enten græske Maria Sakkari eller estiske Anett Kontaveit.

Fodbold: FC Barcelona-profilen Luis Suárez scorede sit mål nr. 50 for Uruguay, som fredag besejrede Tjekkiet 2-0 i en VM-testkamp. Suárez blev nedlagt af den tjekkiske keeper Jiri Pavlenka efter ti minutter og omsatte selv straffesparket til en 1-0-scoring. Edinson Cavani scorede Uruguays sidste mål efter 37 minutter. Uruguay møder Egypten, Rusland og Saudi-Arabien ved VM i Rusland til sommer.

Direkte sport i tv TV 2 Sport 14.40 Skiskydning: World Cup, sprint (k) 16.00 Cykling: Catalonien Rundt 19.30 Ishockey: Metal Ligaen 22.00/02.30 Tennis: Miami Open (k) TV3 Sport 17.00 Fodbold: Rusland-Brasilien 19.00/00.45 Tennis: Miami Open (m) 20.45 Fodbold: Tyskland-Spanien 03.55 Formel 1: GP Australien, træning TV3 Max 18.30 Fodbold: Tyrkiet-Irland 20.45 Fodbold: Holland-England 01.05 Ishockey: Winnipeg-Anaheim Eurosport 14.45 Skihop: World Cup 19.45 Snooker: Players Championship Eurosport 2 14.35 Skiskydning: World Cup (k) 16.00 Cykling: E3 Harelbeke 18.25 Kunstskøjteløb: VM (k) Vis mere

Fodbold: I går kom det frem, at Zlatan Ibrahimovic med øjeblikkelig virkning har fået opsagt sin kontrakt i Manchester United. Kort derefter blev der spekuleret i, at den 36-årige svensker skulle over Atlanten, og det kan hovedpersonen selv nu bekræfte. Ibrahimovic skifter til LA Galaxy i den bedste amerikanske række, siger han i et interview med avisen Los Angeles Times.

»Efter at have været i Europa og vundet 33 trofæer som spiller for de bedste klubber i verden sammen med de bedste spillere i verden, så ønsker jeg at komme til USA og spille«, siger Zlatan Ibrahimovic.

LA Galaxy har tidligere - og har også nu - verdensstjerner i folden. Prominente navne som David Beckham, Ashley Cole og Steven Gerrard har haft deres gang i klubben.

Fodbold: Efter gårsdagens 1-0 sejr mod Panama kunne DBU og Åge Hareide meddele, at både Andreas Christensen og Henrik Dalsgaard forlader landsholdslejren og tager retur til England og deres respektive klubber Chelsea og Brentford. Christensens hjemrejse skyldes angiveligt overbelastning, mens Dalsgaard tager hjem under lidt mere lykkelige omstændigheder, da han er blevet far.

I stedet har Hareide indkaldt Peter Ankersen fra FCK og Lasse Nielsen fra Malmø FF. Særligt Lasse Nielsen har ikke langt til landsholdets træning i dag, da den bliver afviklet på mere velbevarede baner i netop Malmø.