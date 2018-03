Magnussen: 5. pladsen er et ekstraordinært resultat

Motorsport: Kevin Magnussen leverede sin bedste kvalifikation siden debutåret hos McLaren i 2014, da han i Melbourne kørte sg til en 6. plads, der siden blev forbedret til en 5. plads på grund af Daniel Ricciardos deklassering. Ifølge danskeren er præstationen større nu end da han senest leverede et tilsvarende resultat med McLaren. »Jeg sætter meget mere pris på den her tidtagning, end jeg har gjort på tidligere tidtagninger. Det her er et større resultat, fordi det var med et større team dengang. Det her er noget ekstraordinært, fordi vi er det mindste team. Vi har en bil, der er konkurrencedygtig her. Den fjerdebedste bil i feltet. Og nu skal vi have et godt løb i morgen, for det er ikke givet«, siger Magnussen til Ritzau.

Cykling: Næstsidste etape af Volta Ciclista a Catalunya bliver 77 km kortere end først planlagt. På grund af sne i Pyrenæerne er to bjergpas skåret væk, og dermed skal cykelrytterne kun gennemføre 117 af de planlagte 194 km.

Tennis: Efter nederlaget til puertoricaneren Mónica Puig fortæller den danske stjerne, at hun blev mødt af ubehagelige tilråb fra tribunerne, hvor publikum i overvejende grad var på Puigs side. »Én ting er, at man enten har publikum med eller imod sig, men det er noget andet, hvis de opfører sig usportsligt og ønsker, at ens forældre skal dø. Det er ikke så fedt. Det er klart, det ikke er rart, når folk råber alle mulige grimme ting. En ting er, at man har support, men noget andet er, hvis det går over bord«, siger Caroline Wozniacki i et interview med TV2 Sport.

Fodbold: Med en sejr på 2-0 over Kroatien i en testkamp har Peru sendt en advarsel til Danmark inden de to lande mødes ved VM i Rusland 16. juni. Kampen blev spillet i Miami, USA, og Peru kom på sejrskurs, da Watford-spilleren André Carrillo scorede til 1-0. AaB's Edison Flores cementerede sejren kort inde i 2. halvleg. Kroatien er ligeledes kvalificeret til VM.

Fodbold: Selv om Henrik Dalsgaard på grund af sin status som nybagt har forladt den danske landsholdslejr inden tirsdagens VM-test mod Chile, behøver Brentford-backen ikke frygte for sin plads i den danske trup. Det garanterer landstræner Åge Hareide. »For mig er han en sikker mand i VM-truppen«, siger Åge Hareide til Ritzau.

Curling: De danske kvinder slutter VM i canadiske North Bay som nr. 11 af de 13 deltagende nationer. Det danske hold, med skipper Angelina Jensen, Christine Grønbech, Camilla Jensen, Lina Knudsen og Ivana Bratic vandt 3 af de 12 kampe.

Golf: Nicole Broch Larsen faldt tilbage på en delt 15. plads ved Kia Classic i Carlsbad, da hun gik anden runde i 72 slag. Nanna Koerstz Madsen er også kvalificeret til finalerunden i turneringen, der føres af amerikaneren Cristie Kerr.

Ishockey: SønderjyskE skal have ny træner fra næste sæson. Efter nederlaget til Esbjerg i DM-kvartfinalen har klubben besluttet at skille sig af med Chris Straube, der ikke får forlænget sin kontrakt. Tyskcanadieren Chris Straube kom til Sønderjyske i 2013 som assistent for cheftræner Dan Ceman.