Åge Hareide: Vi skal turde spille fodbold i aften Landstræneren forventer, at Chile spiller nøjagtig, som VM-modstanderen Peru vil gøre.

Variation og kalkuleret risiko er hovedtemaerne for den meget målrettede test, Åge Hareide udsætter sine spillere for mod Chile, som landstræneren 1:1 sammenligner med VM-modstanderen Peru.

»Vi skal turde spille fodbold. De kommer susende i et højt pres, som vi er nødt til at spille os ud af. Der er mange forskellige måder at gøre det på. Hvis de tror, at vi udelukkende vil kombinere os ud af presset, får de en ubehagelig overraskelse, når vi banker bolden op til Andreas Cornelius, for så vinder vi den duel derude, hvor backen er så lille«, siger Hareide og løfter hånden en smule over bordpladen.

»Alle vil sige: Aha, det genkender vi fra kampen mod Polen i Parken – og det er helt rigtigt. Vi er nødt til at træne ’andenboldsfodbold’, for hvis vi ikke får hul på Peru, som er gode defensivt, må vi bruge fysik og højde mod dem. Et andet middel er Christian Eriksen og Pione Sisto, der er så rappe på fødderne, at vi kan udnytte det frie rum, der opstår, når modstandernes backer bryder ud af deres positioner. De zonemarkerer og følger folk meget, så hvis en tager et løb, åbner det meget for andre. Vi er nødt til at træne på at udnytte det«, mener landstræneren, der også ser frem til »god træning i at være efter bolden defensivt«, fordi Chile har vist, at de er kommet til Europa for at spille aggressivt med gode individualister.

Det førte til en sejr på 2-1 over Sverige, mens Peru slog Kroatien.

»I de første testkampe torsdag og fredag var Panama det eneste hold fra Syd- og Mellemamerika, der tabte. Vi er nødt til at finde ud af, hvordan vi håndterer den spillestil«, konstaterer Åge Hareide med den klare målsætning at vinde i Aalborg i aften.

»For spillerne har det stor betydning at lære at vinde, for resultater er stort set det eneste, de bedømmer kampe på. Der er høje forventninger til, at vi kan levere, så det skal vi også i træningskampe. Man kan sagtens sige, at det her ikke betyder noget, fordi vi skal prøve så mange spillere af. Men hvis spillerne er gode nok , kan de komme med til VM – og det har de chance for at bevise på banen. I fodbold skal du levere, når du får muligheden – og den mulighed er der nu«, siger han.