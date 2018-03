»Skyggehold«: Landsholdets reserver leger irere og chilenere og er højt skattet af Hareide En gruppe spillere er sjældent på banen for Danmark, men er altid blandt landstrænerens udvalgte. Og de spiller en vigtig rolle i jagten på VM-succes, siger Åge Hareide.

Lukas Lerager er ikke irer. Selvfølgelig er han ikke det – ellers kunne han i sagens natur ikke være en fast del af det danske fodboldlandshold gennem det seneste succesrige år.

Selv om det nok lyder som en banal konstatering, er den faktisk ikke så dum endda. For Lukas Lerager er, åbenbart, rigtig god til at lade, som om han er irer og spiller irsk fodbold som en garvet Sankt Patrick-fejrende type.

»Det er noget med at slå lidt lange bolde og komme med lidt hård fysik«, forklarer Lukas Lerager lidt simpelt.

Netop evnen til at spille irer – eller polak, rumæner eller chilener – er noget af det, som landstræner Åge Hareide roser Lukas Lerager med flere for. I dagene op til nationalmandskabets kampe forbereder holdet sig blandt andet ved at udføre et slags fodboldrollespil, hvor de højt skattede reserver agerer som den kommende modstander. Og reserverne har Lerager været en fast del af i den succesrige part af VM-kvalifikationen.

»Så ser vi en masse video og får instrukser af Jon Dahl Tomasson om, hvordan vi skal gøre. Det er helt fint, for det gælder om at skabe den bedst mulige optakt, så vi i fællesskab kan opfylde vores mål som hold«, siger Lukas Lerager, der trods en rolle som profil i franske Bordeaux respekterer sin reservetjans på landsholdet – men håber på at få chancen for at vise sig mere frem i aftenens VM-test mod Chile.

Det handler jo om noget større end bare mig Nicklas Bendtner

»Jeg vil naturligvis gerne byde mig til i startopstillingen. Men det er trods alt Danmarks bedste spillere, der er samlet, og det er også stort bare at være med. For hver gang jeg er med, føler jeg mig bedre tilpas og lærer de andre bedre at kende, både på og uden for banen. Så forhåbentlig kommer jeg tættere på holdet for hver gang. Uanset hvad er det dejligt at være med; det er en gruppe, der har det virkelig godt sammen«, siger Lukas Lerager, der kan dække begge de bageste pladser på landsholdets centrale midtbane – to pladser, som typisk er besat af William Kvist og Thomas Delaney.

Landstrænerens tak og tillid

Blandt andet før VM-playoffkampene mod Irland var det vigtigt for Hareide at have reserverne til at lege irere – bare uden de hårde tofodstacklinger. Og landstræneren giver dem en del af æren for, at Danmark trynede irerne med 5-1 i Dublin.

I det hele taget ser Hareide reserverne som en central del af sin trup. Mens landsholdet har haft succes og sat rekord med 12 kampe i træk uden nederlag, har han langt hen ad vejen holdt fast i de samme 13-14 spillere i startopstillingen og haft nogenlunde de samme spillere på bænken. Men gang på gang fremhæver landstræneren navne som Mike Jensen, Lukas Lerager, Mathias ’Zanka’ Jørgensen, Jannik Vestergaard, Martin Braithwaite og Viktor Fischer, selv om de altså ikke har haft mange direkte fødder med på Danmarks vej til sommerens VM. Derfor har nordmanden også valgt at udtage alle de kendte spillere til VM-testkampene mod Panama og Chile – i stedet for at prøve nye af.

»Når jeg viser dem tillid, får jeg også noget tilbage. Jeg får loyalitet. Og det er jo dygtige spillere, som altid gør deres bedste uden bare at forsøge at fremhæve sig selv. De lader holdet komme først. Konstant træner de meget godt, og de udgør et rigtig stærkt skyggehold. Det kræver faktisk meget af dem at spille som vores kommende modstander, men de underkaster sig fuldt ud den rolle. Sådan kan de også vinde min tillid«, siger Åge Hareide.

»Samtidig er jeg ikke bange for at sætte dem ind, for de har virkelig kvaliteten til at være med. Men jeg sætter meget stor pris på deres loyalitet og deres bidrag til at skabe sådan en god harmoni i truppen. Det er sindssygt vigtigt. Jeg godt kan vælge en spiller, som måske ikke er helt så dygtig som en anden, hvis han så til gengæld er virkelig god sammen med andre mennesker «, siger landstræneren.