Karakterbog: En halv kamp rakte for Christian Eriksen til at blive banens bedste

Thomas Delaney - 7

Der var som altid fuldt drøn på det, bulderbassen fra Bremen foretog sig. Han buldrede løs i sit konstante løb, bragede pandebrasken til sine hovedstød og bankede såvel afleveringer som skud af sted. Til tider manglede der måske lidt omtanke i nogle af aktionerne, men kvaliteterne som indpisker og foregangsmand, når et overtag skal etableres, viste sig endnu en gang uomtvistelige.

Christian Eriksen - 10

Kan en spiller virkelig nøjes med at være en time på banen og alligevel være landskampens bedste dansker, selv om han endda brugte et kvarter på at komme i gang? Ja, Christian Eriksen kan i hvert fald. I momenter dokumenterede han sin verdensklasse ved at finde de nødvendige positioner, sende chanceskabende afleveringer af sted under vanskelige vilkår, sparke farlige dødbolde og være ualmindelig tæt på at score. Når det samtidig ligefrem bliver til indtil flere vundne hovedstødsdueller under løsningen af defensive forpligtelser, har det været - endnu - en god aften for Danmarks bedste fodboldspiller.

Andreas Cornelius - 4

Efter at have skånet en overbelastning i lysken mod Panama kom angriberen fra Atalanta på banen med et overskud, han udnyttede til en helt igennem energisk indsats. Han arbejdede virkelig hårdt for sin boldbesiddelse og bidrog - efter en opsang fra sidelinjen - ganske pænt til det defensive arbejde Men det trækker selvfølgelig ned at misbruge de tre største chancer, Danmark spillede sig til i løbet af kampen.

Nicklas Bendtner - 02

Nicolai Jørgensen mærkede spænding i sit ene lår lige før kampstart, så for at undgå enhver risiko for en langvarig skade, fik Nicklas Bendtner i sidste øjeblik pladsen i startopstillingen. Den mulighed bragte ham ikke umiddelbart tættere på positionen som førsteangriber, for topscoreren fra Rosenborg mangler altså både speed og teknik til at skabe sine egne chancer, så et positivt bidrag til kombinationerne op til Christian Eriksens farlige afslutning kort før pausen var ikke tilstrækkeligt til mere end akkurat bestået.