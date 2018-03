Krigspsykoser og klaustrofobi forsvinder med fodboldskoler At skabe fred og sammenhold i områder martrede af konflikt er aldrig let. Men danske Anders Levinsen har med sit fodboldskole-projekt Cross Cultures sammenbragt fjendtlige befolkningsgrupper i 20 år.

Hestehalen danser under den skriggule kasket, mens fødderne iklædt røde uegnede-til-fodbold-Converse-sko lettere uelegant bliver placeret på den runde kugle foran pigen. Vi befinder os i Transdnjestr, et omstridt område i det østlige Moldova på grænsen til Ukraine, som siden 1990 har påberåbt sig uafhængighed.

Hvor placeringen er lidt speciel, så er fodboldskolen, der retteligt bærer navnet Open Fun Football School (OFFS), alt andet end unik. Faktisk er den blot én af over 2.000 femdages fodboldskoler, som den danske organisation Cross Cultures (CCPA) har afholdt siden 1998. Den lille pige med hestehalen er blot én af over en million børn, som har deltaget.

CCPA er blevet verdenskendte for deres fodboldskoler, der er blevet afholdt i over 20 lande. Hver eneste bliver afholdt ud fra et såkaldt ’tvillingeby’-koncept. Det betyder, at klubber, trænere og børn skal repræsentere mindst to forskellige områder, som er eller har været ramt af konflikter, der har splittet lokalbefolkninger, kostet menneskeliv og sendt folk på flugt. Fra Mellemøsten og Bagdad over bosniske Srebrenica til den annekterede Krim-halvø i Ukraine.

I Srebrenica, hvor over 8.000 mennesker blev myrdet i en massakre i 1995, betyder det for eksempel, at de bosniske serbere og muslimer skal snakke med hinanden og blive enige, hvis de vil have en fodboldskole. »Og det vil de«, siger Anders Levinsen, stifter og direktør i foretagendet.

Målet har hele tiden været at få de lokale befolkningsgrupper til at skrinlægge deres interne antipati og glemme de konflikter, som har splittet dem. Midlet er simpelt, for ifølge Anders Levinsen kan man ved hjælp af børnene skabe »et apolitisk rum midt i frontlinjen«.

»Vores arbejdstese er, at det skal være så sjovt og godt, at børnene står med store våde øjne og tigger om at komme med. Jeg har stået i Bosnien og set, at de frivillige trænere har stået fire år tidligere og skudt på hinanden. Når vi leger en god leg, så sker der noget mellem mennesker«, siger han.

Foto: Per Fløng Bosnien var det første land, hvor Cross Cultures blev etableret. Derefter fulgte en årlig udvidelse i omkringliggende lande som Makedonien og Serbien i 2000 og 2001. Foto: Per Fløng.

Løsningen lå på Østerbro

Om noget er Cross Cultures udsprunget af krigen i Bosnien-Hercegovina fra 1992 til 1995. Her var den i dag 57-årige Anders Levinsen i forbindelse med sit job i FN’s Flygtningehøjkommissariat, UNCHR, udsendt som chef for deres nødhjælpsoperation i det muslimsk-kroatisk dominerede område i krigen.

Fra første række lærte han også, at traditionel humanitær hjælp ikke er det middel, der sikrer, at en modbydelig konflikt ender i længerevarende fred.

»Jeg oplevede, hvad krig er. Hvordan krig splitter mennesker. Lige så snart krigen blev voldsom, kom der en form for klaustrofobi blandt folk. En national krigspsykose drevet af had, angst og mistro. Det vigtigste fredsopbyggende element, du kan have, er ikke mad, tøj eller medicin. Det vigtigste er at skabe forbindelser mellem folk, så de kan kommunikere«, siger Anders Levinsen.

Efter at Anders Levinsen forlod Bosnien, gik der nogle år, hvor det inde i hans hoved ikke lød rigtigt, hvad fredsarbejdet i området indeholdt. Hans løsning kom en sommerdag, da han overværede sin søn deltage i en af DBU’s årlige fodboldskoler og så, hvordan det samlede børnene, uanset højde og drøjde. Tanken var, at hvis fodbolden kunne samle folk på B93’s Østerbrobaner, kunne de også i Bosnien.

Fodboldskolen skulle »i bogstaveligste forstand« ligge et sted, hvor der under krigen havde været en frontlinje. Halvdelen af børnene skulle komme fra den ene side, halvdelen fra den anden.

»Jeg ville skabe en bevægelse i de her folk og trække dem ind fra begge sider, så de kunne få nogle fælles relationer«, siger Anders Levinsen.

Arrangementet i den bosniske by Vitez, hvor bosniske kroater og muslimer deltog, endte ifølge Anders Levinsen med at være »eventyrligt«. Fra hans side var det så ellers planen at stoppe der. Han meddelte sine samarbejdspartnere, at de selv måtte tage over, hvis de ville fortsætte projektet.

»Så ringede en af dem grædende til mig i telefonen og sagde, vi ikke måtte stoppe det her, fordi det var for godt et projekt. Jeg sagde okay, men så skulle han hjælpe mig«, fortæller Anders Levinsen.