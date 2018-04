Første japaner i 31 år tager sejren i Boston Marathon

Atletik: Japan fik mandag sin første vinder i 31 år af mændenes Boston Marathon, da Yuki Kawauchi krydsede stregen i tiden 2:15.58 time under meget besværlige vejrforhold. Hos kvindernes vandt vandt Desiree Linden i 2:29.54 time.

Fodbold: Brasilien står med gode chancer for at stryge helt til tops og vinde sit sjette VM, når VM spilles i Rusland denne sommer. Det vurderer legenden Pelé, der selv var med til at vinde VM tre gange med Brasilien i 1958, 1962 og 1970. Meget står og falder dog med PSG-stjernen Neymar, der er ukampdygtig i cirka endnu en måned, efter han er blevet opereret i sin højre fod og ankel. Men Neymar skal nok nå topformen, mener 77-årige Pelé.

»Vi ved ikke præcis, hvad der kommer til at ske, men jeg tror nok, at han skal komme i form til VM, da skaden ikke er så alvorlig. Jeg håber, at han vil have det samme held ved VM, som jeg havde. Vi har en masse fremragende spillere i Europa. Udfordringen bliver at sætte dem sammen. Jeg tror, at vi vil få et godt hold til VM, der kan levere et stort resultat«, lyder det fra Pelé.

Fodbold: Hobro IK-anfører Mads Justesen stopper karrieren efter denne sæson, meddeler klubben. Den 34-årige forsvarsspiller tiltræder derefter som salgschef i superligaklubben.

Fodbold: Borussia Dortmund lejede i januar Michy Batshuayi i Chelsea, og siden har angriberen hamret mål ind i Bundesligaen. Det sidste mål i sæsonen kan dog være scoret for den 24-årige belgier, som højst sandsynligt ikke kommer til at spille mere i tysk fodbold i denne sæson. Søndag blev han båret fra banen, da Dortmund tabte 0-2 til Schalke 04, og mandag er der trist nyt fra Dortmund. »Batshuayi pådrog sig en ankelskade, og han går sandsynligvis glip af resten af sæsonen. Der er dog en chance for, at han kan være med ved VM for Belgien«, skriver Dortmund i en meddelelse mandag ifølge Reuters.

Tennis: Vinderen af Monte Carlo Masters 2015 og 2013, den tidligere nr. 1 på ranglisten Novak Djokovic, fik mandag en god på start på årets udgave af grusbaneklassikeren, hvor vinderen tildeles 1.000 point til regnskabet. Serberen mødte i 1. runde sin landsmand Dusan Lajovic, der var kommet med via kvalifikationen, og Djokovic tog en overbevisende sejr med cifrene 6-0, 6-1. I næste runde venter det unge kroatiske stortalent Borna Coric. Hvis Djokovic når frem til kvartfinalen, kan det blive til et møde med den forsvarende mester Rafael Nadal.

Direkte sport i tv TV 2 Sport 14.00 Cykling: Tour of Alps, 1. etape 18.00 Basketball: 4. DM-semifinale 19.50 Badminton: Skovshoved-Skælskør 01.30 Basketball: NBA-slutspil TV3 Sport 11.00 Tennis: Monte Carlo Masters (m) 19.00 Fodbold: Hobro-Silkeborg 01.05 Ishockey: Toronto-Boston 6'eren 21.00 Fodbold: West Ham-Stoke Eurosport 14.00 Cykling: Tour of Alps, 1. etape Eurosport 2 19.00 Fodbold: Bodø/Glimt-Rosenborg Vis mere

Fodbold: Det er tvivlsomt, om Bayern München-stjernen Arturo Vidal kommer til at deltage i Champions League-semifinalerne mod Real Madrid. Midtbanespilleren med den karakteristiske hanekam skal nemlig gennem en operation og er ude i en ubestemt, men kort periode, skriver Bayern München på sin hjemmeside. Vidal kom til skade under søndagens træning i den tyske mesterklub. »Jeg har talt med vores klublæge efter Vidals MR-skanning, og der sidder noget løst i hans knæ. Det forhindrer ham i at kunne strække det. Han er på vej til Augsburg for at blive opereret. Han har brug for en mindre knæoperation, og han vil helt sikkert være ude i et stykke tid«, siger Bayern Münchens cheftræner, Jupp Heynckes, ifølge klubbens hjemmeside. Men han er en fighter, og han vil virkelig gerne spille de to kampe«. Opgørene afvikles 25. april og 1. maj.

Foto: Valery Hache/Ritzau Scanpix Græske Stefanos Tsitsipas fejrer sin uventede sejr i 1. runde af Monte Carlo Masters.

Tennis: To 19-årige stortalenter på ATP Touren mødtes mandag i 1. runde ved Monte Carlo Masters. Canadiske Denis Shapovalov, der fik sit gennembrud sidste år, og den græske kvalifikationsspiller Stefanos Tsitsipas gav hinanden og publikum en god kamp, der endte med en lidt overraskende 6-3, 6-4-sejr til Tsitsipas. Grækeren leverede den mest stabile indsats gennem kampen og skal i 2. runde møde 6.-seedede David Goffin fra Belgien.

Speedway: Den tidligere verdensmester Ivan Mauger døde mandag morgen. Det skriver flere nyhedsmedier i New Zealand, oplyser Ritzau. Mauger vandt imponerende seks individuelle verdensmesterskaber, hvilket kun svenskeren Tony Rickardsson kan matche. Newzealænderen er til gengæld den eneste, der har vundet tre år i træk. Det gjorde han i perioden 1968-1970, inden Ole Olsen brød stimen i 1971. Ivan Mauger blev 78 år gammel.

Foto: Erik Kragh Ivan Mauger (nr. 2 fv.) sammen med blandt andre sin store rival Ole Olsen før et løb på Løvelbanen ved Viborg i 1975. Helt til venstre ses Anders Michanek fra Sverige.

Ishockey: Det danske landshold fortsætter forberedelserne frem mod VM på hjemmebane med to landskampe i Hviderusland, der spilles i provinsbyen Grodno, fredag og lørdag. Landsholdet træner i Odense tirsdag og onsdag inden turen går til Hviderusland.

Svømning: Danmark er repræsenteret med 17 svømmere, når der 3.-9. august er EM på langbane i skotske Glasgow. 14 af svømmerne er kvinder, mens de sidste tre er herrer. Det danske hold: