Bakken Bears kan skrive dansk basketballhistorie i aften Gang på gang har Bakken Bears denne sæson overgået deres egne håb i Europa. I aften skal de fortsætte præstationerne mod italienske Sidigas Scandone Avellino.

Det tager omkring 24 timer på italiensk autostrada, tysk Autobahn og dansk motorvej, hvis man vil køre i bil fra Avellino, små 100 kilometer øst for Napoli og vulkanen Vesuv, til Vejlby-Risskov Hallen i det nordlige Aarhus.

For de langlemmede basketballspilleres skyld, har den italienske klub Sidigas Scandone Avellino forhåbentlig reduceret rejsetiden til nogle få timer i fly, når klubbens spillere her til aften træder ind i det udsolgte Vejlby-Risskov Hallen for at spille returopgør i semifinalen af Europe Cup, den tredjebedste europæiske klubturnering, mod de danske basketballmestre Bakken Bears.

Vinder Bakken Bears med mere end tre point, er de i finalen. Intet andet nordisk hold har før stået i en europæisk basketfinale. Intet andet dansk hold har før denne sæson været i nærheden af at nå så langt i europæisk sammenhæng. Men forventer man, at holdet med en gennemsnitshøjde på 197 centimeter fortsætter med at drible og dunke sig ind i den pamflettynde danske basketballhistoriebog, skal man være lidt af en jubeloptimist.

Som det ofte er, når danske hold eller sportsudøvere møder italienere, ligger favoritværdigheden trygt placeret hos mama i Italien. Ganske vist var Avellinos hjemmebanesejr på 75-72 i sidste uge mindre end ventet, men trods den umiddelbare hjemmebanefordel til det danske hold, er deres rolle i turneringen som »kæmpe underdogs« uændret, ifølge Bakken Bears’ sportsdirektør, Michael Piloz, der dog ikke har mistet modet helt.

»Siden første runde har jeg ikke turde tro på, vi kunne gå videre. Alligevel ved jeg, vi har et hold, som er rigtig dygtige, når det gælder«, siger Michael Piloz.

Den spændte sportsdirektør sætter pris på, at nederlaget i første kamp forblev knebent, men ser et mønster i, at Avellino, ligesom de italienske fodboldklubber AS Roma og Juventus i sidste uge, taktisk forbedrer sig markant fra første til anden kamp.

»Vi følte det næsten som en sejr i Italien, selvom vi tabte. Men i de to foregående runder har Avellino spillet uafgjort i første kamp for så at vinde returopgøret. De er dygtige til at tilpasse sig modstanderen, og på papiret burde de over to kampe vinde med 15 til 30 point over os«, siger Piloz.

130 kilo kolos på 216 centimeter

Et kig på meritterne hos både Avellino og klubbens spillere vidner om en modstander med mere pondus end hos Bakken Bears. Sidste år endte klubben som nummer tre i Italien, den fjerdebedste liga i Europa, og ligeledes i sidste sæson nåede de blandt de sidste 32 klubber i Champions League, niveauet over Europe Cup.

Ragende op over de fleste står den 216 centimeter høje, 130 kilo tunge, ukrainske kolos Kyrylo Fesenko, der over en femårig periode spillede 135 kampe i verdens bedste basketballliga, NBA. Derudover består holdet også af landsholdsspillere fra Italien, Canada og flere andre lande.

Flere af spillerne har deltaget ved VM- og OL-slutrunder, og to af dem, den uruguayanske landsholdspiller Bruno Fitipaldo og den nigerianske landsholdsspiler Shane Lawal, har spillet kampe for henholdsvis Galatasaray og FC Barcelona, to af Europas bedste basketballklubber.

»Dee har lige et ekstra nul på lønsedlerne«, siger Michael Piloz.

En halv times hygge ved sejr

Som Politiken allerede kunne skrive om inden Bakken Bears’ ottendedelsfinaler mod lettiske BK Ventspils, så har klubbens satsning på succes i Europa - uagtet at den er lykkedes - kostet en del på den økonomiske front.