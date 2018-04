Bakken Bears taber hjemme og er færdig i Europa

Basketball: Bakken Bears tabte hjemme til italienske Sidigas Scandone Avellino med 82-72 i Europa Cup-semifinalen. Og da aarhusianerne tabte 75-72 i den første kamp, er holdet ude af turneringen. Efter at have været bagud det meste af kampen, kom Bakken Bears foran 62-60 i sidste quarter, og tilskuerne øjnede en overraskelse. Italienerne lod sig dog ikke overrumple og kørte sikkert sejren hjem.

Håndbold: Ni personer er blevet idømt bøder på mellem 10. 0g 15.000 kroner for at have delt den norske håndboldstjerne Nora Mørks private billeder. Györ-spilleren fik sidste år hacket sin mobiltelefon og hendes private billeder blev derefter spredt på internettet.

»Det er betryggende at politiet tager sagen alvorligt. Vi sætter stor pris på, at politiet har brugt ressourcer på at finde gerningsmændene, og vi er meget taknemlige«, siger Nora Mørk til norske Nettavisen.

Fire personer er fortsat sigtet i sagen, der har præget norsk håndbold i månedsvis. Nora Mørk var på et tidspunkt lige ved at indstille sin landsholdskarriere, da hun følte, at Det Norske Håndboldforbund undlod at støtte hende.

Cykling: Den tidligere toprytter Brian Vandborg, der stoppede karrieren i 2013, styrtede i marts på grund af et hjertestop under en motionstur. Det fortæller 36-årige Vandborg i et lukket opslag på Facebook, som TV2 har fået lov til at bringe i sin helhed. To motionister reddede Vandborg, da de var hurtige til at give ham hjertemassage, og en bilist fik ringet efter en ambulance. Nu er Vandborg udskrevet fra hospitalet efter at have fået indopereret en pacemaker. Brian Vandborg har siden karrierestoppet også været klummeskribent i Politiken.

Håndbold: Michael Bruun, der i sin tid vogtede det danske mål i 83 landskampe, bliver i den kommende sæson tilknyttet Randers HK's ligahold som træner for klubbens kvindelige keepere. Michael Bruun udfylder den samme rolle på det kvindelige danske landshold.

Badminton: Kamilla Rytter Juhl har indstillet sin karriere på klubplan. Det fortæller doublespilleren til TV2 Sport. 34-årige Rytter Juhl var mandag med til at sikre Skovshoved det danske mesterskab. »Jeg har valgt at fokusere på andre turneringer, og så bliver jeg heller ikke yngre. Derfor har jeg valgt at stoppe, mens legen er god«, siger hun til TV2 Sport. Kamilla Rytter Juhl har i mange år haft et fast makkerskab med Christinna Pedersen.

Badminton: Peter Gade starter til juni et akademi for spillere fra hele verden. 41-årige Gade stopper om to uger som landstræner for Frankrig, og bagefter vil han bruge energien på et at skabe et akademi med base i Gentofte Badmintonklub, skriver Ritzau.

Ishockey: Lars Eller blev matchvinder for Washington Capitals i NHL-playoffmødet mod Oliver Bjorkstrand og Columbus Blue Jackets. I anden overtidsperiode nettede Eller til 3-2 og sikrede hovedstadsklubben sejren. Washington fik dermed reduceret til 1-2 i bedst af 7-serien. Andetsteds i NHL sejrede Nikolaj Ehlers og Winnipeg Jets for tredje gang mod Minnesota Wild. Efter 2-0-sejr skal Ehlers og co. Blot vinde en af de resterende kampe for at spille sig videre til næste fase. En fase, der kan betyde, at Ehlers ikke kommer til VM i Danmark.

Tennis: 15-årige Clara Tauson bragte onsdag Danmark foran 1-0 i Fed Cup-kampen mod Egypten ved stævnet i Athen, og Karen Barritza sørgede med en efterfølgende sejr for en samlet dansk gevinst i Fed Cup-opgøret med Egypten ved stævnet i Athen. Tauson vandt 6-4, 6-2 over Lamis Alhussein Abdel Aziz, og Barritza vandt 7-5, 4-6, 6-2 over Sandra Samir. Fredag spiller Danmark mod værtsnationen Grækenland, der har ranglistens nr. 49, Maria Sakkari, i truppen. Sakkari besejrede sidste år i Wuhan Caroline Wozniacki i to sæt.

Ishockey: Aalborg sejrede 3-1 i Herning i den tredje DM-finale tirsdag aften og fører nu 3-0 i kampe. Det er 37 år siden, nordjyderne senest vandt det danske mesterskab.