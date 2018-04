Wozniacki overvejer boykot af kæmpeturnering

Direkte sport i tv TV 2 Sport 14.00 Cykling: Tour of Alps – 4. etape 18.00 Basketball: DM-semifinale 20.30 Håndbold: NFH-Team Esbjerg (k) TV3+ 20.00 Fodbold: FC Midtjylland-Brøndby TV3 Sport 9.00 Tennis: Monte-Carlo Masters (m) 18.00 Fodbold: Silkeborg-Hobro 20.15 Dart: Premier League 1.35 Ishockey: Columbus-Washington TV3 Max 19.00 Håndbold, Bundesligaen:Hannover-Rhein-Neckar Löwen (m) 6’eren 20.45 Fodbold: Burnley-Chelsea Canal9 19.30 Fodbold: Alavés-Girona Eurosport 14.00 Cykling: Tour of the Alps 15.30 Cykling: Kroatien Rundt Eurosport 2 18.00 Fodbold: Lyngby-SønderjyskE 21.30 Fodbold: Betis-Las Palmas Vis mere

Tennis: Caroline Wozniacki overvejer, om hun i fremtiden gider spille med i en af USA’s største turneringer, Miami Open. Her blev danskeren i marts mødt med truende tilråb fra tribunerne under en kamp mod Puerto Ricos Monica Puig, der til gengæld havde mange højrøstede fans på lægterne. »Jeg skal tage en beslutning om, hvorvidt jeg har lyst til at tage tilbage næste år eller ej. Jeg har ikke taget beslutningen endnu«, siger Caroline Wozniacki i Monte Carlo ifølge The Telegraph. »Jeg sov forfærdeligt i fire-fem dage efter. Jeg var ikke tilpas. Jeg havde det forfærdeligt og havde en dårlig følelse i maven«, fortæller Wozniacki.

Cykling: Astana-holdet ridder på en bølge i etapeløbet Tour of the Alps. Torsdag sejrede holdet for tredje gang af fire mulige, da spanieren Luis Leon Sanchez i finalen satte newzealænderen George Bennett (Lotto) kort før mål efter 134 km med start i Italien og mål i østrigske Lienz. Thibaut Pinot (FDJ) fra Frankrig fører sammenlagt. Løbet slutter fredag med 164 km og fire knolde over 1.000 meter mellem Rattenberg til Innsbruck.

Cykling: Ejeren af det amerikanske cykelhold BMC, schweizeren Andy Rihs, er død efter længere tids sygdom, skriver AP. Han blev 75 år. Som ejer var Rihs med til at vinde Tour de France i 2011, da australieren Cadel Evans endte øverst på podiet. Rihs var ligeledes også ejer af det omstridte Phonak-hold, der i 2006 kunne se kaptajnen Floyd Landis køre sig til tops i det franske etapeløb. En sejr han senere blev frataget på grund af en dopingdom.

Udover BMC var Andy Rihs også ejer af den schweiziske fodboldklub Young Boys Bern, der er på vej til at vinde deres første mesterskab i 32 år. De fører med 11 point, og der resterer seks kampe i den schweiziske liga.

Håndbold: Odenses kvinder har forlænget kontrakten med den 26-årige bagspiller Susanne Madsen, så kontrakten nu gælder til sommeren 2020.

Fodbold: FC Københavns 19-årige angriber Jonas Wind er blevet tilskrevet scorigen til 1-0 mod AaB onsdag. I første omgang var målet noteret som et selvmål til AaB’s Jakob Blåbjerg, men Divisionsforeningen har nu omstødt dette. »I den konkrete situation var vurderingen, at Jonas Winds afslutning havde retning mod målet«, begrunder Divisionsforeningen ifølge Tipsbladet.

Ishockey: Efter sæsoner i Rødovre, Rungsted og Herlev kommer den 32-årige canadier Mike Daugulis tilbage til Odense Bulldogs i næste sæson.

Håndbold: Dansk Håndbold Forbund (DHF) har forlænget aftalerne med ungdomslandstræner Heine Eriksen og assistenten Mikkel Voigt Frederiksen, så de kvindelige talenter har gavn af duoen i yderligere to år.

Fodbold: Chelseas jagt på top fire, der sikrer deltagelse i Champions League, har lidt sig et knæk inden aftenens kamp mod Burnley. Således er den spanske venstreback Marcos Alonso, der i går blev udvalgt til Årets Hold sammen med Christian Eriksen, blevet idømt tre spilledages karantæne af det engelske fodboldforbund, FA.

Årsagen til karantænen skyldes, at Alonso stemplede Southamptons Shane Long, da de tabte 3-2 til Chelsea i weekenden. Det blev imidlertid ikke set af kampens dommer Mike Dean, hvilket altså fik FA til at åbne en disciplinærsag mod Marcos Alonso.

Chelsea møder i aften Burnley og er før den kamp otte point efter Tottenham på fjerdepladsen. Efter aftenens opgør mangler Chelsea endnu fire kampe i denne sæson.

Fodbold: Andel del af Åge Hareides rejse ud i Europa for at besøge potentielle VM-spillere bliver nu aflyst, fordi nordmanden fortsat døjer med store problemer i ryggen. Hareide havde planer om at besøge Pione Sisto og Daniel Wass i Celta Vigo, Jonas Knudsen i Ipswich, Andreas Christensen i Chelsea samt Pierre-Emile Højbjerg i Southampton, men det sætter en diskusprolaps altså en stopper for.

I januar tvang rygproblemerne, som landstræneren fik efter et styrt på ski, Hareide til at forlade den kombinerede U21- og ligalandsholdslejr i Abu Dhabi før tid.

De danske spillere, der havde forventet visit, får dog stadigvæk besøg af herrelandsholdets assistenttræner, Jon Dahl Tomasson.