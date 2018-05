Japanske OL-værter fra 1972 er havnet i asiatisk dilemma Asien har tre OL-værtskaber på stribe, og derfor kan Sapporo bliver tvunget til at udsætte bud.

Allerede inden det bliver alvorligt, har en af de byer, der har udtrykt interesser i at arrangere vinter-OL i 2026, fået betænkeligheder.

Det er den japanske by Sapporo, der også var vært for arrangementet i 1972, som nu er kommet i tvivl og overvejer at udskyde ansøgningen, så den gælder OL i 2030 i stedet.

Sapporo 1972 Vinter-OL i 1972 i den japanske by Sapporo var historisk, fordi arrangementet indtil da udelukkende havde været afviklet i Europa eller Nordamerika. Sapporo skulle have været vært allerede i 1940, men frasagde sig værtskabet efter invasionen af Kina i 1937. Senere blev OL helt aflyst på grund af Den Anden Verdenskrig. Sapporo fik værtskabet på en IOC-session i 1966 og slog Banff (Canada), Lahti (Finland) og Salt Lake City (USA). Blandt højdepunkterne ved OL i Sapporo var russeren Galina Gulakova, der vandt alle tre langrendskonkurrencer hos kvinderne. Marie-Thérés Nadig fra Schweiz vandt guld i styrtløb og storslalom, og i hurtigløb på skøjter blev hollandske Ard Schenk tredobbelt olympisk mester. Vis mere

Når Sapporo er ved at komme på andre tanker, skyldes det en meningsmåling gennemført af lokale medier og erhvervslivet. Her blev udfaldet nemlig, at et flertal foretrak OL fire år senere end planlagt, altså i 2030.

»Sappro har ikke taget en endelig beslutning endnu«, siger talspersonen Akihiro Okumura fra det japanske bud til AP.

Han henviser til meningsmålingen, og siger, at den er en faktor, som skal med i overvejelserne omkring buddet.

En anden overvejelse er blandt andet udtalelser fra Thomas Bach, præsident for Den Internationale Olympiske Komité, IOC. Tyskeren har nemlig udtalt, at vinter-OL snart bør vende tilbage til mere klassiske vintersportsdestinationer i Nordamerika eller Europa efter Pyeongchang i Sydkorea og Sotji i Rusland var værter i henholdsvis 2018 og 2014.

Desuden kan Sapporo godt se det urealistiske i, at Asien efter Pyeongchang 2018, sommer-OL i Tokyo 2020 og vinter-OL i Beijing om fire år vil blive foretrukket for fjerde gang på stribe.

Sammen med Sapporo har seks andre byer udtrykt interesse for at blive OL-værter i 2026. Det er Stockholm, Calgary (Canada og vært i 1988), Sion (Schweiz), et del bud mellem Milano og Torino (vært i 2006), Erzurum (Tyrkiet) og Graz (Østrig).

Foto: Ken Moritsugu/AP Bakken, der blev brugt til skihop ved legene i 1972, står stadig i Sapporo. Om den bliver brugt i olympisk sammenhæng igen på et tidspunkt, vil tiden vise.

Bakken, der blev brugt til skihop ved legene i 1972, står stadig i Sapporo. Om den bliver brugt i olympisk sammenhæng igen på et tidspunkt, vil tiden vise. Foto: Ken Moritsugu/AP

Belært af erfaringerne fra blandt andet valget af OL-vært i 2022, hvor seks europæiske byer trak sig efter at have vist interesse for arrangementet, og som derfor endte med at blive et valg mellem Beijing og Almaty i Kasakhstan, har IOC forsøgt at gentænke budprocessen.

IOC har også måttet forholde sig til, at beboerne i potentielle OL-byer har sagt nej i afstemninger, omkostninger, der er eksploderet og arenaer, som viser sig ubrugelige på længere sigt.

Derfor vil IOC fremover spille en mere proaktiv rolle i ansøgningsfasen ved for eksempel at hjælpe byerne, så de udvikler det forslag, som giver mest mening i økonomisk henseende. Det vil IOC blandt andet gøre ved at skræddersy den måde, de normalt griber OL an på, til byens behov.

Deadline for kandidater til vinter-OL 2026 er januar næste år, og værtskabet uddeles på IOC-sessionen i Milano i september 2019.

Hvis Sapporo til den tid har valgt at udskyde byens kandidatur til 2030, risikerer japaneren at løbe ind i hård konkurrence fra de tidligere OL-byer Lillehammer (1994) og Salt Lake City (2002).