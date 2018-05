Kolleger kårer Mukhtar til årets profil i Superligaen

Foto: Petr David Josek/AP Enzo Corvi og Nino Niederreiter fra Schweiz jubler, efter først nævnte har scoret mod Finland og overraskende sendt sin nation på VM-semifinalekurs.

Enzo Corvi og Nino Niederreiter fra Schweiz jubler, efter først nævnte har scoret mod Finland og overraskende sendt sin nation på VM-semifinalekurs. Foto: Petr David Josek/AP

VM-ishockey: Finland fortsatte sin slingrekurs ved slutrunden i Danmark, da holdet noget overraskende torsdag aften tabte 2-3 til Schweiz i kvartfinalen. De andre kvartfinaler sluttede således: Canada-Rusland 5-4, Sverige-Letland 3-2, USA-Tjekkiet 3-2. Dermed bliver lørdagens semifinaler Sverige-USA og Canada-Schweiz. Som turneringen flere gange har vist, skal man passe på med at sætte for tydelig en favoritrolle på enkelte nationer.

Basketball: Nu bliver en af ligestillingens sidste lukkede døre sparket i stumper og stykker af Værløse Basketballklub, skriver Frederiksborg Amts Avis. Det sker med ansættelsen af Susie Heede-Andersen som cheftræner for klubbens mænd i basketligaen. Hun bliver dermed den første kvindelige cheftræner for et mandligt ligahold i Danmark uanset sportsgren. »Jeg har været træner, siden jeg var 16 år. Jeg har haft mange herre- og drengehold. Det er bestemt ikke min opfattelse, at det køn har vanskeligere ved at høre efter«, siger Susie Heede-Andersen til Frederiksborg Amts Avis.

Ishockey: Danske Lars Eller og Washington Capitals havde natten til fredag mulighed for at få en matchbold i semifinaleserien mod Tampa Bay Lightning i NHL. Hovedstadsholdet måtte dog forlade isen med et nederlag på 2-4. Dermed er der udlignet til 2-2 i serien, hvor der spilles bedst af syv kampe. Lars Eller fik 18 minutter på isen og havde to skud på mål og tilbragte fire minutter i straffeboksen. De to hold spiller kamp fem lørdag aften lokal tid i Tampa Bay. Kamp seks spilles i Washington mandag. Indtil videre er alle kampe blevet vundet af udeholdet i serien.

Fodbold: Wolfsburg tog torsdag aften et skridt mod at undgå nedrykning fra Bundesligaen. Wolfsburg vandt 3-1 hjemme over Holstein Kiel i den første af to playoffkampe om en billet til den bedste række i næste sæson. Wolfsburg sluttede tredjesidst i Bundesligaen, mens Holstein Kiel blev nummer tre i den næstbedste række.