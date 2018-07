Uddrag: Vil rationelle atleter i virkeligheden ikke vælge at dope sig? For atleter ville det umiddelbart være mest rationelt at ønske sig sport uden doping. Men for etikprofessor Thomas Søbirk Petersen er argumentet ikke holdbart.

Antag, at to cykelryttere, Maria og Nina, skal vælge mellem fire følgende scenarier:

A. Begge anvender doping.

Hvis både Maria og Nina anvender doping, har de, alt andet lige, den samme chance for at vinde. Men lad os også antage, at de begge vil løbe en ekstra sundhedsmæssig risiko ved at anvende doping. Læg hertil, at Maria og Nina også vil blive påført ekstra omkostninger, i form af at de skulle bruge tid og penge på doping. I en sådan situation vil ingen af de to cykelryttere have fordel af at anvende doping. De fordele, de kunne opnå via doping, vil for det første blive udjævnet af, at de begge anvender doping. Og for det andet vil de begge blive påført en ekstra omkostning ved at skulle anvende resurser på at skulle købe og bruge tid på at anvende doping.

B. Begge anvender ikke doping.

Hvis hverken Maria eller Nina anvender doping, har de, alt andet lige, den samme chance for at vinde. Begge cykelryttere vil være bedre stillet i dette scenario end i scenario A. For ingen af dem vil løbe en ekstra sundhedsmæssig risiko ved at anvende doping, og de skal ikke bruge tid og penge på at anvende doping.

C. Maria anvender doping, men Nina anvender ikke doping.

Hvis Maria anvender doping, og Nina ikke anvender doping, vil Nina have en sundhedsmæssig fordel. Men chancen for, at Nina vil vinde mod Maria, er lille. Dette scenario vil være det bedste for Maria, givet at den sundhedsmæssige risiko bliver overtrumfet af fordelene ved at vinde oftere end Nina.

D. Nina anvender doping, men Maria anvender ikke doping.

Hvis Nina anvender doping, og Maria ikke anvender doping, vil Maria have en sundhedsmæssig fordel. Men chancen for, at Maria vil vinde mod Nina, er lille. Dette scenario ville være det bedste for Nina, givet at den sundhedsmæssige risiko bliver overtrumfet af fordelene ved at vinde oftere end Maria.

Men hvad vil nu være det mest rationelle for Maria og Nina at vælge?

Umiddelbart vil scenario C være det mest optimale for Maria, da hun her vil have en stor konkurrencemæssig fordel i forhold til sine konkurrenter. Det samme gælder for Nina med hensyn til scenario D. Omvendt vil det mindst optimale for Maria være D og for Nina C. Men der er gode etiske grunde til, at vi bør afskrive scenarierne C og D.

For det første er begge scenarier uretfærdige.

Det forekommer meget vanskeligt at give en god begrundelse for, hvorfor det kun skal være Maria (som i scenario C), der må anvende doping, eller hvorfor det kun skal være Nina (som i scenario D), der må anvende doping. Vi kan her antage, at det ikke er relevante forskelle mellem Maria og Nina, der kan retfærdiggøre en forskelsbehandling mellem Marias og Ninas brug af doping.

For det andet forekommer det urealistisk, at scenarierne C og D vil blive vedtaget af en demokratisk valgt sportsorganisation eller af en majoritet af atleter.

Dette betyder, at de bedste bud på en realistisk dopingpolitik, som rationelle atleter ville vælge, må være at finde i scenario A eller B. Doping for begge eller doping for ingen.

Hvis beskrivelserne af disse to scenarier er rigtige, forekommer det mest rationelt for Maria og Nina (og alle andre atleter), at de kan dyrke deres sport i en verden, hvor doping ikke er tilladt. Det vil være det mest rationelle valg, da begge cykelryttere er bedre stillet i scenario B end i scenario A.

Med andre ord er konklusionen, at det umiddelbart mest rationelle og ydermere mest retfærdige og realistiske vil være at bevare det gældende forbud, eller noget lignende, mod doping.

Men som jeg ønsker at vise, er der udfordringer for denne tankegang. Udfordringer, som er så alvorlige, at vi må afvise argumentet. Jeg ønsker at vise, at det mest rationelle ønske for atleterne vil være at få ændret de gældende dopingregler og tillade en lang række dopingmedikamenter og metoder.

Altså at rationelle atleter som Maria og Nina bør vælge scenario A.