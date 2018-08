Blume sikrer EM-sølv med alle tiders hurtigste 100-meter Kun Rusland var hurtigere end Danmark i EM's sidste finale.

Danmark sluttede EM i Glasgow med manér, da det blev sølv i kvindernes 4x100 meter medley.

Dermed har Danmark vundet fire medaljer ved stævnet, efter Emilie Beckmann tidligere på aftenen vandt sølv i 50 meter butterfly.

Rusland afgjorde reelt holdkappen, da Yulija Jefimova med 1.03,95 sek. i brystsvømning på andenturen var tre et halvt sekund hurtigere end Rikke Møller Pedersen, men på sidsteturen fik Pernille Blume svømmet Danmark fra fjerde til andenpladsen og dermed sølvet.

Hurtigste tid ved et EM-stævne

Rusland vandt i 3.54,22 min., der er rekord for et EM-stævne, foran Danmark i 3.56,69 min. og Storbritannien i 3.56,91 min.

Mie Ø. Nielsen svømmede sin på førsteturen sin hurtigste 100 meter rygcrawl ved stævnet med 59,76 sek., der gjorde Danmark til nummer tre ved den første vending.

Rikke Møller Pedersen var hurtigere end i formiddagens indledende heat, da hun med 1.07,50 min. slog ind som nummer fire efter brystsvømningen, og Emilie Beckmann leverede en jætteindsats med sin hurtigste butterfly på 57,66 sek., der bevarede Danmark på fjerdepladsen efter Rusland, Italien og Storbritannien.

Blume var over et sekund hurtigere end europamesteren

På sidsteturen føjede Pernille Blume så et ekstra kapitel til føljetonen om indsatsen i EM-semifinalen i 100 meter fri, da satsede på en verdensrekord i stedet for at sikre en plads i finalen.

Med 51,77 sek. svømmede Pernille Blume et halvt sekund hurtigere, end hun nogen sinde har svømmet i en holdkap.

Til sammenligning blev Sarah Sjöström i onsdags europamester i 100 meter fri med en vindertid på 52,93 sek., så selv med den flyvende start i holdkappen, der betragtes som en fordel på 50-70 hundrededele sekund, havde Pernille Blume ved stævnet altså klart niveau til at tage kampen op med svenskeren, der endte som vinder af 50 og 100 meter fri og 50 og 100 meter butterfly ved stævnet.