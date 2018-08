Doping eller ej: Rusland er igen Europas førende idrætsmagt Rusland sluttede som stærkeste nation ved de mange EM-konkurrencer i Glasgow og Berlin.

31 guldmedaljer, 19 af sølv, 16 af bronze samt en større håndfuld vundet i atletik af ’neutrale’ atleter, der på grund af den nu flere år lange kollektive dopingudelukkelse ikke har kunnet stille op under russisk flag.

Jo, de seneste små 14 dage under det nye EM-setup med konkurrencer svømning, gymnastik, cykling, roning, triatlon, golf og atletik i Glasgow og Berlin har været en udbytterig periode for en ny generation af sportsudøvere fra stormagten i øst.

Medaljer G S B Rusland* 31- 19- 16 Storbritannien 26- 26- 22 Italien 15- 17- 28 Holland 15- 15- 13 Tyskland 13- 17- 23 Hertil 1 guld, 3 sølv og 2 bronze ved EM i atletik vundet af neutrale russiske atleter.

Faktisk så udbytterig, at Rusland sluttede øverst i medaljestatistikken forfulgt af Storbritannien – og suverænt foran Italien, Holland, Tyskland og Frankrig.

Med gevinsten og kåringen som Europas bedste sportsnation fulgte også et nyt 65 centimer højt og 11 kilo tungt guldbelagt trofæ.

»Det er et privilegie at overrække dette vidunderlige trofæ til vinderne af de europæiske mesterskaber 2018. Det er en fantastisk pris, der markerer afslutningen på dette multisportsarrangement, der har bragt atleter fra hele Europa sammen på en spændende måde«, lød det fra den schweiziske præsident for Det Europæiske Cykelforbund (UEC), Rocco Cattaneo.

Udelukkelser og fordømmelser

Det er mindre end fire år siden, at en gruppe journalister fra den tyske tv-station ARD kunne afsløre, hvordan russisk topidræt i årevis havde profiteret af et statssponsoreret dopingprogram.

Et svindelnummer, der i 2016 viste sig at være endnu større end først antaget, da nye afsløringer viste, at der ved vinter-OL på hjemmebane i Sotji i 2014 sågar blev fiflet med urinprøver udenom internationale kontrollører.

Siden fulgte flere udelukkelser og internationale fordømmelser i stor stil.

En dopingkontrollør spurgte med et glimt i øjet, hvor mange gange dagligt jeg skulle ledsage atleter til dopingkontrollen

180 russiske atleter deltog i Glasgow-konkurrencerne, mens yderligere 29 russere var med som neutrale deltagere ved atletik-EM i Berlin.

De 29 blev ifølge Det Russiske Atletikforbund testet 21 gange – både på station og på deres hotel.

»En dopingkontrollør spurgte med et glimt i øjet, hvor mange gange dagligt jeg skulle ledsage atleter til dopingkontrollen«, beretter Elena Ikonnikova fra den russiske delegation ifølge Tass.

Putin hylder russiske udfoldelser

Mens de professionelle atleter høstede medaljer i Glasgow og Berlin benyttede Ruslands præsident Vladimir Putin ifølge nyhedsbureauet Tass weekenden til at hylde idræt og kropsudfoldelseskulturen i Rusland. Det gør man den anden weekend i august hvert år.

»Rusland vil fortsætte med at forbedre den sportslige infrastruktur og uddanne højt kvalificerede trænere, instruktører og specialister«, lød det fra Vladimir Putin.

»Mange af vores hyldene mestre og rekordholdere opstigning til olympisk niveau har rødder i traditionel kropsudfoldelse«, konkluderede Vladimir Putin.