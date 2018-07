Russiske rygter: Dopingkontrollen ved VM er for svag til at mane de uundgåelige mistanker i jorden

Mange har undret sig. Før VM var værterne fra Rusland ikke meget værd på en fodboldbane, men da slutrunden først kom i gang, overraskede de alle. De vandt stort i deres første par kampe, og de skabte deres bedste resultat siden Sovjetunionens fald, da de nåede kvartfinalen og tabte snævert til Kroatien i straffesparkskonkurrence.

Fodboldromantikerne har vel set det som en flok opildnede spillere båret frem af medborgernes gejst. Skeptikerne har hæftet sig ved andre ting. De har set russerne løbe mere end nogen andre hold ved VM, de har set en spiller have et nålestik på indersiden af armen, og de har husket historikken: Ved Ruslands vinter-OL i 2014 organiserede staten et massivt dopingprogram, der var med til at skabe nationens største olympiske succes i de iskolde sportsgrene. Og Grigory Rodchenkov, en af mændene bag det systematiske medicinfusk, har sagt, at også fodboldspillere var dopede. Det samme viste den store McLaren-rapport om snyderiet.

Både holdlægen, talsmænd og landstræneren har afvist enhver snak om, at russerne skulle have snydt sig til succes ved VM. Og egentlig er der heller ingen konkrete mistanker mod de spillere, der repræsenterede det enorme land ved slutrunden, så på sin vis kan det virke urimeligt at tænke de tanker. Men skeptikernes problem er – ud over den russiske historik – at dopingkontrollen ved VM er for svag og ugennemsigtig til at kunne frikende russerne på troværdig vis.

»Vi er inde ved kernen af det, der ofte er problemet. Nemlig at mange sportsorganisationer har den opfattelse, at de nok selv skal styre deres forretninger, og ingen skal komme og lære dem noget. Det kan godt være, at alt foregår, som det skal ved VM i Rusland, men problemet er, at vi ikke ved det med sikkerhed. Der kan i hvert fald snige sig mistanker ind, og så er det allerede problematisk«, siger Michael Ask, direktør i Anti Doping Danmark.

Det største testprogram nogensinde

Derfor ændrer det heller ikke det store ved kritikken, at Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) torsdag meddelte, at der ingen positive prøver har været ved slutrunden, og at testprogrammet har været »det største nogensinde« ved et VM.

Sammen med talrige andre dopingjægere hæfter Ask sig især ved én detalje: Fifa står for dopingkontrollen alene. Der er ingen uvildige observatører til at sikre, at alt foregår, som det skal – og Det Internationale Antidopingagentur (Wada) har intet med det at gøre. Sådan er det ved OL.

»For eksempel havde vi i Anti Doping Danmark en videnskabelig konsulent med i Rio, hvor der var en gruppe på 10 uafhængige observatører. Egentlig tror jeg ikke, at det er kutyme ved et fodbold-VM eller i mange andre mesterskaber i forskellige sportsgrene. Men jeg synes, det er bemærkelsesværdigt, at Fifa ikke selv har set det som en god idé at have sådan en gruppe uafhængige observatører – det er jo så stor en begivenhed med så stor en opmærksomhed på Rusland med det systematiserede dopingsystem og de mistanker, der har været mod nogle russiske fodboldspillere«, siger Michael Ask.

»Det kunne Fifa selv have besluttet at gøre. Der er brug for uafhængige folk til at følge, hvordan hele testningen foregår – og sikre, at der ikke bliver fiflet med prøverne, som der blev ved vinter-OL i Sotji. Når sporten overvåger sig selv og ikke vil lade andre kigge sig over skulderen, kan det kun give grobund for konspirationsteorier. Uanset om der så rent faktisk er noget at komme efter eller ej«, siger han.

Det russiske maleri til Fifa-leder

Talrige medier har rejst spørgsmål over for Fifa, men svarene har været sparsomme og indsigten i kontrollen endnu mindre. I The Times har formanden for organisationens medicinske komité, belgiske Michel D’Hooghe, dog forsikret, at det er »umuligt« at fuske med prøverne, som russerne gjorde i Sotji for fire år siden.

»Alt i kontrollen vil blive udført af Fifa fra start til slut uden nogen form for russisk indblanding«, har han sagt.