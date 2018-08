Drama og straffespark i Parken: FCK skaber vild aften, da Cornelius brænder under højlydt pibekoncert FC København leverede en flot præstation ved at holde Atalanta fra at score over to kampe og er nu i Europa Leagues gruppespil

Det kunne ikke blive mere paradoksalt. Andreas Cornelius iklædt modstanderens trøje i Parken til tonerne af højlydt piben, hvorefter han med et brændt straffespark skabte løftede FCK-armene og jubel.

Men det var virkeligheden, og det blev også virkeligt få sekunder senere, at FCK er med i Europa Leagues gruppespil efter en straffesparkssejr på 4-3 over italienske Atalanta, og klubben indfrier dermed sit budgetteret mål om at være at finde i et europæisk gruppespil.

På det sidste spark scorede Denis Vavro nemlig køligt og startede en torsdagsfest af de helt store i hovestaden.

Ståle Solbakken tur en fuld spurttur, som han har gjort så mange gange før langs den ene endetribune. Nicolai Boilesen og Rasmus Falk hoppede over bandereklamer og hegn ud til fansene. Den tidligere FCK'er Lars Jacobsen kunne ikke lade være med at knytte næven og råbe sin glæde ud, selv om han kommenterede kampen for Canal 9.

Det var en af de specielle europæiske aftener, de taler så meget om i FCK. Men hvor måtte FCK'erne meget igennem, før de fik forløsningen.

Første halvleg kunne deles op i tre perioder for FCK. En flot åbning, 15 låste minutter med Atalanta-dominans og til sidst en afslutning, hvor FCK genvandt kontrollen med kampen.

FC København var langt fra under samme pres som i Italien en uge tidligere, men med det forløb in mente og to gode Atalanta-forsøg blev det mere og mere iøjnefaldende, at Serie A-klubben ikke havde scoret en eneste gang efter mere end to timers spil.

Foto: Jens Dresling

Den store årsag var finske Jesse Joronen, der er gået fra at spille for AC Horsens i sidste sæson til at ligne en god målmand målt selv på europæisk niveau.

Den unge finne leverede to flotte fodparader i løbet af de første 45 minutter. Derfor forblev stillingen 0-0 og kampen fastlåst, fordi begge hold udmærket var klar over, at det første mål ville stille det scorende hold i en bedre og bedre situation, som minutterne gik på grund af 0-0-resultatet i den første kamp.

FC København indledte anden halvleg ligesom den første. Spilstyrende og klart bedst. Det gav en indre fornemmelse af, at københavnere kunne score om ganske få øjeblikke.

Foto: Jens Dresling

En fornemmelse, som Atalanta-træner Gian Piero Gasperini måske også stod med.

I hvert fald fik han gjort kampen mere jævnbyrdig igen ved at lave to indskiftninger i løbet af anden halvlegs første ti minutter.

Den ene af dem medførte en stående klapsalve. Ind på sin gamle hjemmebane kom Andreas Cornelius, der fik et venligt klap i ryggen fra Andreas Bjelland, inden de gik ind i den første af mange hårde, direkte dueller.

Generelt leverede FCK-fansene en flot præstation i den vigtige kamp for klubbens selvforståelse og økonomi. Der blev sunget, klappet og hoppet i samtlige minutter i sådan en grad, at Parken lød til at være udsolgt, hvis man lukkede øjnene, selv om det så langt fra var tilfældet.

Det virkede til, at omgivelserne forstod, at de skulle give noget ekstra, hvis et stadig forholdsvis nyt sammensat FCK-mandskab skulle sende et godt hold ud af en europæisk turnering.