Thorbjørn Olsen blev sendt på ferie med kaptajn Bjørns formanende ord Thorbjørn Olesen skal til Ryder Cup som den tredje dansker nogen sinde. Det blev sikret ved Made in Denmark i Silkeborg, der blev afgjort i et omspil med fire englændere.

Når Thorbjørn Olesen i denne uge tager på ferietur, er det med en formaning rungende i ørerne. Efter en bjørnekrammer fra sin kommende Ryder Cup-kaptajn, løftede Thomas Bjørn i hvert fald fingeren og advarede med ordene ’no water sports’ Olesen om ikke at komme hjem med skader eller skavanker.

For om tre uger skal de mødes igen – Store Bjørn og Lille Bjørn, som de i gemytlighed kaldes i golfkredse – lidt uden for Paris på Le Golf National, et fransk golfmekka i Saint-Quentin-en-Yvelines, for at vinde Ryder Cup tilbage til Europa, efter USA for to år siden snuppede golfsportens mest prestigiøse trofæ hjemme i Louisville.

Olesen kiggede med i 2016

Dengang havde Thomas Bjørn som en af nordireren Darren Clarkes vicekaptajner inviteret Thorbjørn Olesen med til gigantarrangementet på Hazeltine med en lun bagtanke.

»Han sprællede lidt, da jeg bad ham komme med, men så unge spillere kan lære utroligt meget ved at opleve en Ryder Cup på nærmeste hold. Efter de dage på Hazeltine ved han, hvad der kommer til at ske i omklædningsrummet, og hvor lidt tid han kommer til at have til forskellige ting i forhold til almindelige turneringer. Det er svært at forklare spillerne på forhold«, forklarede Thomas Bjørn, da afgørelsen omkring Thorbjørn Olesens kvalifikation var faldet i forbindelse med Made in Denmark i Silkeborg.

Her leverede Olesen momentvist fremragende golf og lavede i alt 20 birdies i løbet af turneringen. Bare ikke på banens fire første huller, hvor han isoleret set på de fire dage var 8 slag over par.

Omspil med fire englændere

Det resulterede i en 20.-plads, men Olesens kvalifikation som tredje dansker efter Thomas Bjørn og Søren Hansen var sikret, da Matthew Fritzpatrick mistede muligheden for at vinde turneringen, som endte med at blive afgjort i et omspil mellem fire andre englændere med den 28-årige komet Matt Wallace som vinder for tredje gang i år, der er hans blot anden sæson på European Tour.

Mens den dramatiske og spændende afgørelse om turneringssejren trillede fem og tilbage ad 18. hul til stor begejstring for den talstærke tilskuermængde, der i løbet af ugen rundede 75.000, handlede alt i presseområdet et stykke derfra om Ryder Cup.

Gratulationer og skulderklap

Efter sin runde fortalte Thorbjørn Olesen, at han ikke helt havde kunnet finde sit topniveau, men Ryder Cup var ikke et tema, han ville sige mere om. Det havde ændret sig en halv times tid senere, da han med et kamerahold i hælene tog turen fra spillernes lounge ned ad trapperne til gratulationer, skulderklap og nye interviews med et lidt andet perspektiv.

»Jeg er helt klart lettet. Det har været en lang og hård uge med et andet pres end det, jeg er vant til. Jeg har prøvet ikke at snakke om det, men det har været uundgåeligt på Twitter og Instagram, og når jeg talte med journalister, fik jeg det i hovedet hele tiden«, forklarede en smilende Thorbjørn Olesen med et udtryk, hvor lettelsen nærmest var synlig.

»Siden jeg startede med golf som 6-7-årig, har jeg set alle Ryder Cups, så det er en barndomsdrøm, der går i opfyldelse, men det er også en stor del af min proces om at blive en bedre golfspiller. Jeg har lært meget om mig selv de seneste tre uger, og selv om det har været hårdt, har det også været sjovt«, sagde Thorbjørn Olesen.

6.-plads til Bjerregaard

Olesen blev i går overgået af både Lucas Bjerregaard på 6.- og Søren Kjeldsen på en delt 12.-plads, der begge efter en periode med svigtende resultater udnyttede den massive opbakning og gode stemning i Silkeborg til at styrke selvtilliden til denne uges turnering i 1.800 meters højde i de schweiziske alper, European Masters.

Især Søren Kjeldsen har efter en rygskade først på året god brug for resultaterne i bestræbelserne på overhovedet at bevare retten til at spille på European Tour næste sæson. Det kræver en placering blandt de 110 bedste på Race to Dubai, hvor han med søndagens 23.220 euro nu ligger nummer 101.