»Som jeg har forstået det, er det kun Danmark og nogle lande i Afrika, der har de her problemer« Et af de mest besynderlige døgn i dansk fodbold bragte på ingen måde DBU og Spillerforeningen tættere på hinanden. Men i Slovakiet er man blevet garanteret en landskamp.

En slovakisk mand i starten af 30’erne med sort hår, tynd overkrop og et gråt brillestel står med sin lige så sorthårede søn iført en slovakisk nationaltrøje og kigger på nogle ældre børn træne på en græsbane. Græsbanen ligger i byen Senec.

Hjemsted for det slovakiske fodboldcenter. Inden det bliver for sent i forbifarten, får manden taget mod til sig og spurgt.

»Hvorfor er det, at Eriksen og Schmeichel ikke skal møde Slovakiet?«.

Jo, hvor skal man næsten starte. Den vel mest besynderlige historie involverende et danske herrelandshold blev mandag netop blot endnu mere besynderlig.

Et dansk pressekorps forlod om morgenen Københavns Lufthavn med viden om, at der mod al normal praksis ikke ville flyve en eneste dansk landsholdsspiller samme vej.

En lang række af de landsholdsspillere, der normalt rejser ud for at repræsentere landet, befinder sig i København, hvor de mandag aften mødtes på Scandic Hotel i Sydhavnen for at diskutere konflikten.

De er aktuelt ikke bare sat på bænken, men i en position helt uden mulighed for at komme på banen. Problemet er selvskabt eller skyldes Dansk Boldspil-Unions krav, afhængig af hvem man spørger.

Situationen lige nu er, at meget tyder på, at der onsdag aften vil der være dansk nationalmelodi, hidtil ukendte spillere iklædt rødt og hvidt samt en midlertidig landstræner på plads i Slovakiet. En træner, der for en uge afløser Åge Hareide, som er taget hjem til Norge i en situation, hvor han står fanget mellem sin arbejdsgiver og de spillere, han er afhængig af for at skabe resultater.

Slovakiet lovet en kamp

For kampen skal spilles. Det gentog DBU på den første landsholdsdag i en alt andet end almindelige landsholdsuge. Samme forventning har Slovakiet.

»DBU har givet lovning på, at landskampen bliver spillet«, siger Monika Jurigova, der er pressechef i Slovakiets fodboldforbund.

»Vi har været i kontakt med det danske forbund, som fortæller, at de vil spille kampen. Jeg kender ikke til sagens detaljer, det er et dansk problem. Jeg ved bare, at kampen skal spilles«, siger hun.

Hendes eftermiddag blev ekstra travl. Det femstjernede danske spillerhotel i Bratislava, Grand Hotel River Park, med udsigt ned mod Donau husede ikke det planlagte pressemøde med landsholdsspillere.

Det gav ekstra spørgsmål til de slovakiske spillere. Og særligt Jan Gregus, der til daglig spiller i FC København, hvor han er klubkammerat med landsholdsspillerne Viktor Fischer og Nicolai Boilesen.

»Vi har ikke haft det problem i Slovakiet før, men omvendt kan jeg ikke kritisere de danske spillere for sagen. Jeg kender til den, men ikke alle detaljerne. Vi ville selvfølgelig helst spille mod de bedste danskere«, siger han.

Jan Gregus har et godt kendskab til Danmark og danske forhold på grund af sin hverdag i FC København. Foto: Jens Dresling

»Som jeg har forstået det, er det kun Danmark og nogle lande i Afrika, der har de her problemer«, siger FCK-spilleren.