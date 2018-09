Ukendte spillere fragtet i al hemmelighed, mulig chikane og vrede slovakker: Dagen, der bragte total dansk fodboldkaos 24 ukendte spillere er under stærkt beskyttede forhold og efter mulig chikane rejst til Slovakiet for at spille landskamp.

24 mænd kigger ud gennem fire mørke ruder af en hvid bus. Næsten alle har deres telefon i hånden og tager billeder af omkring 25 danske og slovakiske journalister, som filmer tilbage i deres retning.

Spillernes tasker er ankommet før dem selv. Normalt ville alle have klistret et hvidt Hummel-logo på siderne. Men i dag er det kun tilfældet for en enkelt. Og det danske logo er så slidt, at tasken mindst må være fem år gammel. Alle andre har forskellige størrelser og former , som man kender fra sin lokale fodboldklub.

I bussen sidder der ikke nemlig ikke navne som Eriksen, Schmeichel og Kjær.

I stedet er navnene Victor Vobbe Larsen fra Tarup Paarup Idrætsforening. Christian Bommelund Christensen fra Jægersborg Boldklub og Christian Offenberg fra Avarta. Samlet er der i truppen repræsentanter fra 2. division, Danmarksserien og futsallandsholdet.

Døren i den hvide bus går op. Ud træder elitechef i Dansk Boldspil-Union Kim Hallberg. Derefter følger Jakob Høyer, unionens kommunikationschef. Efter ham kommer John ’Faxe’ Jensen,dansk landstræner resten af ugen. Da de tre herrer er gået ind gennem hoteldøren til det femstjernet hotel, Grand Hotel River Park, træder de 23 spillere efter dem og ind i hotellets lobby. Foran spillerne er der forberedt navneskilte til alle på et lysebrunt bord, som de hver især tager på, hvorefter de af en DBU-repræsentant bliver bedt om at gå op på 7. etage.

På anden sal sætter Høyer, Hallberg og ’Faxe’ Jensen sig ved et mørkebrunt egetræsbord. Tre tv-kameraer peger mod dem. De er ingen synlige DBU-logoer i lokalet, som der ville være under normale omstændigheder.

Kim Hallberg tager ordet.

»Det er en dybt beklagelig og dybt alvorlig situation. Kampen onsdag handler ikke om DBU eller Spillerforeningen. Den handler om dansk fodbold og at undgå at stå i en situation, hvor Uefa kan sanktionere os og smide os ud af EM«, siger DBU’s elitechef og tilføjer.

»Jeg ønsker at give en stor tak til John og Hasse (Kuhn, red.), som tager den her uriaspost på sig. Jeg ved, at der er vrede hjemme i Danmark, men jeg ønsker at sige, at man skal rette den vrede mod DBU og mig, men for alt i verden ikke mod John eller spillerne, som går på banen onsdag. De er ikke en del af den her konflikt «, siger Kim Hallberg.

Foto: Jakub Kotian/AP John 'Faxe' Jensen og Kim Hallberg forsøger at forklare, hvorfor Danmark ikke stiller med sine bedste spillere i onsdagens landskamp(Jakub Kotian/TASR via AP)

John 'Faxe' Jensen og Kim Hallberg forsøger at forklare, hvorfor Danmark ikke stiller med sine bedste spillere i onsdagens landskamp(Jakub Kotian/TASR via AP) Foto: Jakub Kotian/AP

John ’Faxe’ Jensen skiftevis kigger ud i luften til venstre eller ned i bordet foran sig, indtil han bliver spurgt ind til, hvorfor han nu sidder i Slovakiet som midlertidig landstræner.

»Jeg blev kontaktet af DBU mandag sent om eftermiddagen, som spurgte, om jeg ville hjælpe det danske landshold. Jeg sagde ja på nogle betingelser. Jeg vil ikke på nogen måde involveres i den her sag politisk. Jeg har så stor kærlighed til det danske landshold, at jeg gør det her alene af den årsag«, siger John ’Faxe’ Jensen.

EM-helten fra 1992 er velvalgt sendt i forgrunden som ansigt på mødet med offentligheden, fordi der ifølge Claus Bretton- Meyer, har været ubehagelige opkald til de spillere, som har overvejet at stille op til landskampene.

»Vi stiller med det stærkest mulige hold. Der er gjort store forsøg på at undgå, at det hold blev sendt af sted«, sagde Bretton-Meyer, inden det alternative landshold blev sendt afsted og tilføjede.

»En lang række folk har fået opkald af mere eller mindre behagelig karakter, og derfor må jeg gentage, at de spillere og trænere, der stiller op, har jeg den yderste respekt for«, sagde DBU-direktøren.

Ifølge John ’Faxe’ Jensen har han til sin kendskab ikke selv modtaget lignende beskeder.

»Men jeg har ikke set så meget på min telefon og efter i medierne endnu. Så må jeg tage, hvad der er kommet af beskeder, når jeg er hjemme igen«, fortæller han.

Foto: Jakub Kotian/Ritzau Scanpix John 'Faxe' Jensen forklarede på pressemødet, at han ikke har kendskab til de spillere, han skal stå i spidsen for onsdag. Ligesom han ikke har haft indflydelse på, hvem der er i truppen. (Jakub Kotian/TASR via AP)

John 'Faxe' Jensen forklarede på pressemødet, at han ikke har kendskab til de spillere, han skal stå i spidsen for onsdag. Ligesom han ikke har haft indflydelse på, hvem der er i truppen. (Jakub Kotian/TASR via AP) Foto: Jakub Kotian/Ritzau Scanpix

Kim Hallberg forklarer, at han med vilje ikke har tjekket sin Facebook. Han har endnu ikke fået luget ud i alle sine beskeder fra kvindelandsholdskonflikten i 2017.

Seancen med nyindkaldte ’nødlandstræner’ John ’Faxe’ Jensen og elitechef Hallberg havde inden denne landsholdsuge i sig selv været nok til at løbe med titlen som det mest bizarre, efter dansk landsholdsfodbold blev gjort professionel.

Nu blev det i stedet kun en del af en endnu mere besynderlig historie, som skaber gule breaking-bjælker derhjemme og sender dansk fodbolds navn verden rundt af alle de forkerte årsager.