Serena Williams får bøde på 100.000 kr. for sin opførsel i finalen

Tennis: 17.000 dollar eller cirka 109.000 kroner. Det bliver bøden, som Serena Williams skal betale, efter at hun lørdag gik amok - ikke mindst verbalt - under US Open-finalen mod japanske Naomi Osaka i New York. Det skriver nyhedsbureauet AP. Serena Williams endte med at tabe finalen 2-6, 4-6. I andet sæt, da hun var bagud 3-4, blev den 36-årige amerikaner dømt til at tabe et parti, fordi hun blandt andet kaldte stigedommer Carlos Ramos for en tyv.

Golf: For første gang nogen sinde har Danmark vundet Eisenhower Trophy, der er at betragte som verdensmesterskabet for amatørhold. Holdet bestående af de 17-årige tvillinger Nicolai og Rasmus Højgaard samt 20-årige John Axelsen, der med en score på 39 slag under par vandt 1 slag foran USA. Turneringen i Irland afvikles over fire runder, hvor de to bedste af de tre spilleres score hver dag er tællende. Axelsen var bedste dansker de første to dage, men tvillingernes resultater talte de to sidste dage. Danmarks hidtil bedste resultat ved VM er fra 2010, da det blev sølv til en trio bestående af de seneste European Tour-spillere Lucas Bjerregaard, Morten Ørum Madsen og Joachim B. Hansen. USA har vundet VM 15 gange, blandt andet i 1994, da Tiger Woods var en del af holdet.

Golf: Lucas Bjerregaard kunne have gjort weekenden helt exceptionel for dansk golf, men med en formidabel birdie på første omspilshul genvandt 24-årige Matthew Fitzpatrick titlen ved Omega European Masters i Crans-Montana. Inden finalerunden var Lucas Bjerregaard på 3.-plads, men med dagens bedste finalerunde i 63 slag lå den 27-årige frederikshavner alene i spidsen, da førerbolden med Fitzpatrick og franskmanden Lorenzo-Vera manglede tre huller. Fitzpatrick indhentede Bjerregaard med en birdie på 18. hul og fremtvang dermed endnu et omspil. Turneringen er fem af de seneste seks år afgjort i et omspil, og sidste år vandt Fitzpatrick på tredje omspilshul over australieren Scott Hend.

Direkte sport i tv Mandag TV 2 Sport 12.50 Mountainbike: VM – downhill (k) 15.00 Cykling: La Vuelta – 15. etape TV3+ 22.15 Amerikansk fodbold:<QL> Carolina-Dallas 2.20 Amerikansk fodbold: <QL>Green Bay-Chicago TV3 Sport 13.45 Fodbold: Viborg-Næstved 18.30 Amerikansk fodbold: New England-Houston TV3 Max 13.30 Håndbold: Hannover-Minden (m) 16.00 Håndbold: Melsungen-Leipzig (m) 19.30 Motorsport: Nascar Big Machine Vodka Brickyard 400 6’eren 20.45 Fodbold: Frankrig-Holland Kanal 5 18.00 Fodbold: Danmark-Wales Eurosport 1 12.00 Skihop: Summer Grand Prix 15.00 Cykling: Vuelta a España 19.00 Tennis: US Open 22.00 Tennis: US Open – finale (m) Eurosport 2 11.00 Atletik: Great North-Run 13.00 Klatring: VM 15.00 Fodbold: Ukraine-Slovakiet 16.45 Cykling: Tour of Britain 18.00 Fodbold: Bulgarien-Norge 20.15 Cykling: GP Montreal 20.45 Fodbold: Tyskland-Peru Vis mere

Tennis: Mændenes juniortitel ved US Open blev søndag vundet af 18-årige Thiago Seyboth Wild, der måtte gennem tre sæt, før han fik nedkæmpet italienske Lorenzo Musetti med cifrene 6-1, 2-6, 6-2. Brasilianske Wild er 18 år, mens Musetti er 16, og begge viste under finalen lovende spil med hensyn til deres fremtid på ATP Touren.

Tennis: Det blev kinesiske Xieu Wang, der løb med US Open-titlen i kvindernes juniorturnering. Det var Wang, der lørdag nedkæmpede Clara Tausons besejrer fra 2. runde, ukrainske Dasha Lopatetskaya, i tre sæt i semifinalen, og hun havde det lidt lettere i søndagens finale. Her blev det til en 7-6, 6-2-sejr over franske Clara Burel.

Fodbold: En person er dræbt, og 40 meldes såret i forbindelse med fodboldkampen mellem Madagaskar og VM-deltageren Senegal i Antananarivo, skriver Ritzau. Ifølge nyhedsbureauet Reuters opstod der et massivt pres ved indgangene til Stade Municipal de Mahamasina før kampen, der var en del af kvalifikationen til Africa Cup of Nations, turneringen om det afrikanske mesterskab for landshold. Personale på hospitaler i Antananarivo, der er hovedstaden i Madagaskar, har bekræftet, at en person er blevet dræbt.

Mange tilskuere havde stået i kø siden tidlig morgen uden for stadion, og da portene blev åbnet, var der stort pres ved indgangene. Portene blev lukket, da alle 22.000 pladser var besat, og på det tidspunkt var der fortsat hundreder af mennesker uden for stadion. Trods tragedien blev kampen gennemført med et 2-2-resultat som facit.

Atletik: Den firedobbelte olympiske mester Michael Johnson afslører på twitter, at han i sidste uge ud af det blå blev ramt af et mindre hjertetilfælde. Den 50-årige amerikaner, der blandt andet vandt OL-guld på både 200 og 400 meter ved legene på hjemmebane i Atlanta i 1996, skriver desuden, at han nu er hjemme og har det godt.

Håndbold: 14 gange har Viborgs kvindehold vundet det danske mesterskab, men målt på sæsonstarten er der ikke meget, som tyder på at det 15. er lige om hjørnet. Jyderne har fået en katastrofal start på grundspillet, og krisen blev forværret med det 4. nederlag på stribe - denne gang til vicemestrene fra Odense. Efter en lige 1. halvleg trak tidligere landstræner Jan Pytlicks hold fra efter pausen og vandt kampen 28-21. Mens Odense topper ligaen, må Viborg indtage den lidet flatterende placering i bunden sammen med EH Aalborg og Ajax, der ligeledes er uden point.