Ståle efter uafgjort: Hvis Fischer skal sælges til udlandet, skal han præstere i Europa FCKs cheftræner Ståle Solbakken beskriver torsdagens indsats mod Zenit Skt. Petersborg som en god præstation og et okay resultat mod gruppens stærkeste hold. Men Slavis Prags sejr over Bordeaux gør bestemt ikke københavnernes videre færd nemmere.

Det var bestemt en godkendt præstation, FC København leverede, da de torsdag aften spillede 1-1 i Europa League mod russiske Zenit Skt. Petersborg hjemme i Parken.

Alligevel var det en lidt mut Ståle Solbakken, der efter kampen dukkede op for at tale med pressen. For selv om FC København kom godt ud til kampen, og vel nærmest var det dominerende hold i første halvleg, bragte Róbert Mak russerne foran kort før pausen, og det FC Københavns cheftræner selvsagt ikke tilfreds med.

»Vi spillede rigtig godt de første 25 minutter, men det kostede mange kræfter, og det kunne man tydeligt se på banen. Vi begyndte at lave mange forkerte beslutninger i minutterne op til deres mål«, siger Ståle Solbakken, der peger på Nicolaj Thomsen som kampens bedste spiller, selv om han midt i anden halvleg måtte udgå med en skade.

»Alt i alt gjorde vi det rigtig godt, men jeg er nødt til at rose Nicolaj Thomsen. Han var rolig og god på bolden og vigtig for os i dag, indtil måtte udgå«, siger Ståle Solbakken.

Nødt til at præstere i Europa

FC Københavns enlige målscorer var Pieros Sotiriou. Og det har ellers ikke været nogen nem sæson indtil videre for den cypriotiske angriber, der har været ramt af skader. Derfor roser hans træner ham for at være på pletten, da det gjaldt.

»Det er vigtigt, at vi har fået Pieros tilbage. Den eneste måde, vi får Pierous tilbage i form på, er, at han spiller en masse kampe. Han spillede også en rigtig god landskamp mod Slovenien forleden. Det var vigtigt han scorede i dag, når N'Doye ikke gjorde det«, siger han.

Udover Sotirious mål var der ikke mange store chancer til hjemmeholdet. Et stolpeskud fra Robert Skov og en afbrænder fra Sotirious, var den eneste tidspunkter udover målet, hvor de kom tæt på. Viktor Fischer, der har været en af FC Københavns bedste spillere denne sæson, lagde op til scoringen.

Og det er måske meget god timing for Fischer at gøre sig bemærket i Europa League på, efter han i onsdags udtalte til BT, at »det er klart, at det vigtigste for os er at vinde Superligaen«. For hans træner, Ståle Solbakken, har en forkærlighed for alle europæiske kampe, og ser af åbenlyse grunde gerne, at hans spillere yder deres ypperste.

Zenit er det bedste hold i gruppen, og vi tog to point fra dem Ståle Solbakken

»Fischer skal både spille i Europa, vinde pokaler og blive en bedre spiller, så vi kan sælge ham for en masse penge til en udenlandsk klub. Og hvis han skal sælges for en masse penge, skal han også spille godt i Europa. Der er ikke noget enten eller«, siger han.

Selv om Fischer og resten af FC København ikke formåede at vinde kampen, indtager de nu en delt andenplads i gruppen sammen med Zenit.

Tjekkiske SK Slavia Prag fører gruppen, da de torsdag slog Bordeaux 1-0. Slavia Prag er ellers på papiret gruppens måske svageste hold, og det ærgrer derfor Ståle Solbakken, at de nu har fået endnu mere at spille og kæmpe for.

»Vi leverede en god præstation og fik et okay resultat, men det er selvfølgelig ikke så godt, at Slavia slog Bordeaux. Men det er meget vigtigt, at vi fik det ene point. Zenit er det bedste hold i gruppen, og vi tog to point fra dem«, siger Solbakken.

FC Københavns næste opgør i Europa League finder sted 4. oktober i Frankrig mod Bordeaux, mens de møder SK Slavia Prag på hjemmebane 25. oktober.