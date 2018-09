Danmark viser stor styrke og slår verdensmestrene

Direkte sport i tv TV 2 Sport 11.00 Badminton: Korea Open 12.00 Cykling: VM, linjeløb, U23 (m) 17.30 Tennis: Wuhan Open (k) 19.20 Ishockey: Aalborg-Herning TV3+ 21.00 Boksning:

G. Groves-C. Smith TV3 Sport 10.00 Formel 1: Ruslands GP, træning 14.00 Formel 1: Ruslands GP, træning 19.00 Fodbold: Vejle-Randers TV3 Max 20.30 Fodbold: Hertha Berlin-Bayern Eurosport 1 08.30 Snooker: China Championship 13.30 Snooker: China Championship Eurosport 2 13.25 Snooker: China Championship Vis mere

Håndbold: Det danske kvindelandshold fik en god start på EM-forberedelserne, da de franske verdensmestre blev besejret 24-21 i Viborg. Danskerne havde godt greb om kampen fra start, og viste i perioder godt angrebsspil. Ved pausen førte hjemmeholdet 14-9, og i 2. halvleg holdt målvogter Sandra Toft med en række gode redninger Frankrig fra fadet. Kampen var en del af Golden league, hvor Danmark henover weekenden desuden møder Polen og Norge.

Motorsport: Sidste mulighed, hvis Esteban Ocon skal køre formel 1 næste år, er det falmede britiske storhold Williams. Franskmanden, der anses for at være et af sportens største talenter, er kommet i klemme, fordi alle sæder efterhånden er optaget og hans nuværende hold Racing Point Force India vælger to kørere - Lance Stroll og Sergio Perez - med store sponsorbudgetter. Ocon siger til Sky Sports, at der er forhandlinger i gang med Williams.

Tennis: De danske juniordrenge gjorde rent bord ved Davis Cup ved at vinde sidste indledende kamp - mod Ururguay - med 2-1. Danmark vinder dermed sin pulje foran de regerende europamestre fra Frankrig på 2. pladsen, og er nu klar til kvartfinalen fredag. Her møder holdet EM-sølvvinderne fra Italien, som blev nummer to i gruppe A.

Tennis: Jim Courier stopper som kaptajn for USA's Davis Cup-hold efter otte år på posten. Det sker knap to uger efter semifinalenederlaget til Kroatien. Det var anden gang, at USA nåede semifinalen, siden han overtog holdet i 2010. USA vandt senest Davis Cup-titlen i 2007. Courier var som aktiv med til at vinde Davis Cup i 1992 og 1995. Desuden vandt han fire grand slam-titler og var nummer et på verdensranglisten.

Fodbold: Et salg af Englands nationalarena, Wembley, kan være nært forestående. Det Engelske Fodboldforbund (FA) godkendte på et bestyrelsesmøde torsdag et muligt salg til milliardæren Shahid Khan, og der skal nu træffes en endelig beslutning på et bestyrelsesmøde 11. oktober, skriver BBC ifølge Ritzau. Khan ejer i forvejen den engelske klub Fulham og NFL-klubben Jacksonville Jaguars. Wembley blev genåbnet i 2007 med en kapacitet på 90.000 tilskuere efter en ombygning, der tog syv år.