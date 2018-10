Overrevet korsbånd koster EM-deltagelsen for dansk mester

Direkte sport i tv Onsdag 3. oktober TV 2 Sport 06.30/15.00 Tennis: China Open (k) 18.30 Håndbold: Aalborg-København (k) 20.30 Håndbold: TTH Holstebro-BSV (m) TV3+ 21.00 Fodbold: Tottenham-Barcelona TV3 Sport 06.35 Tennis: China Open (m) 13.55 Fodbold: U19-Napoli-Liverpool 15.55 Fodbold: U19-Dortmund-Monaco 18.55 Fodbold: Paris SG-Røde Stjerne 21.00 Fodbold: Napoli-Liverpool 01.35 Ishockey: Washington-Boston TV3 Max 07.00/11.00 Tennis: Japan Open (m) 13.30 Tennis: China Open (m) 18.55 Fodbold: Lok. Moskva-Schalke 04 21.00 Fodbold: Dortmund-Monaco 01.05 Ishockey: Toronto-Montreal 05.05 Tennis: Japan Open (m) Eurosport 1 16.00 Cykling: Belgium Cup 18.55 Snooker: European Masters Eurosport 2 10.30 Skihop: Summer Grand Prix 12.55 Snooker: European Masters Vis mere

Håndbold: Mia Rej går glip af både EM og imødesete Champions League-kampe med mesterholdet København, efter den 28-årige bagspiller blev skadet i weekendens Golden League-turnering. I lørdagens kamp mod Polen blev Mia Rej hjulpet fra banen med store smerter, og nu har hun fået den nedslående dom. Det forreste korsbånd i højre knæ er revet over. »Det var desværre den besked, jeg forventede og frygtede, og det er vanvittigt hårdt lige nu, og jeg er selvsagt rigtigt ked af det. Det er en stor drøm om Champions League og en mulig slutrunde med landsholdet, der er brast. Jeg tror faktisk ikke helt, det er gået op for mig endnu. Jeg er nærmest lidt i chok«, siger Mia Rej til klubbens hjemmeside.

Fodbold: Henrik 'Henke' Larsson er tilbage i et trænerjob efter fyringen i Helsingborg i 2016. Den 47-årige svensker skal være assistent for Alexander Tenryd i Ängelholm i den næstbedste svenske række, Superettan.

Fodbold: Steve Bruce er fyret som manager i Aston Villa efter 3-3 mod Preston i den næstbedste engelske række. Aston Villa, der rykkede ud af Premier League i 2016, har vundet 3 af sæsonens første 11 kampe.

Fodbold: I Huddersfield Town er den 22-årige danske U21-landsholdsspiller Philip Billing valgt som månedens spiller.

Fodbold: Manchester Uniteds forberedelser til gårsdagens 0-0-møde med Valencia på hjemmebane i Champions League var ikke de bedste, lyder det fra manager José Mourinho. Kampen startede fem minutter for sent, da politiet i Manchester ifølge Mourinho ikke ville ofre mandskab på at eskortere holdbussen fra hotellet til Old Trafford. »Vi tog fra hotellet kl. 19 og håbede på at 30 minutter ville være rigeligt. Det er det normalt. Politiet nægtede at give os eskorte og derfor tog det 75 minutter«, lyder det klagende fra den hårdt pressede José Mourinho.

Fodbold: José Mourinhos utilfredshed med politiet i Manchester fik udeforstående måske mere forståelse for onsdag eftermiddag. Her meddelte Champions League-arrangørerne Uefa, at der nu vil blive åbnet en disciplinærsag mod Manchester United som følge af, at holdet ankom for sent til stadion og kampstart måtte udskydes. 18. oktober afgøres det, hvilken straf Manchester United eventuelt skal have.

Atletik: Piotr Hascek er overrasket over, at være blevet fyret efter fire år som landstræner i Dansk Atletik Forbund (DAF). »Jeg blev kaldt ind til møde i går (tirsdag, red.), og der havde de (direktionen, red.) taget beslutningen om, at jeg ikke skulle fortsætte. Jeg var villig til at samarbejde og finde en løsning, men det var de ikke. Beslutningen var tydeligvis taget, og jeg kunne ikke gøre noget«, forklarer den 41-årige polak. I en pressemeddelelse har DAF begrundet beslutning. »Vi har ikke været enige om den fremtidige strategi, og det har vi taget konsekvensen af«, siger elitechef Bo Overgaard.

Fodbold: Cristiano Ronaldo var i karantæne og sad på lægterne, da Juventus sejrede 3-0 over Young Boys i Champions League. Alle tre mål blev sat ind af argentineren Paulo Dybala. Den 24-årige siger, at Ronaldos ankomst til Torino har haft en positiv effekt på ham. »Det har fået mig til at arbejde hårdere og komme i form at blive holdt udenfor, og det får jeg gavn af nu«, siger Dybala ifølge Ritzau.



Fodbold: Manchester City måtte slide hårdt for en 2-1-sejr i Tyskland over Hoffenheim i Champions League. Sejrsmålet faldt først i 87. minut. City-manager Pep Guardiola siger, at det er den slags kampe, der er med til at forme et storhold. »Vi har brug for at gennemgå den her slags oplevelser for at forbedre os og for at blive bedre. Man kan ikke tage de næste skridt fremad, hvis man ikke lider eller har oplevelser, hvor man kæmper mod alt og alle«, siger han i følge Ritzau og fortsætter: »Det her er ikke ligesom Premier League eller Bundesligaen. Alle hold er så gode, og de er så svære at slå«.